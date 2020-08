Nakažená dvacítka: vyšel najevo drsný účet, svaz pochybení odmítá | iSport.cz

Mladý gólman Tomáš Suchánek v minulé sezoně přestoupil z Přerova do Třince • Pavel Mazáč (Sport)

Kolem mladíka Stanislava Svozila by se měla utvořit defenziva českého juniorského týmu • Pavel Mazáč (Sport)

Jaromíra Pytlíka čeká letos draft, jeho jméno by mělo být vyřčeno vysoko • Pavel Mazáč (Sport)

Pavel Novák by měl patřit mezi ofenzivní opory nově se tvořící dvacítky • Pavel Mazáč (Sport)

Podle prognóz by Pavel Novák měl být vybrán v draftu NHL v závěru třetího kola • Pavel Mazáč (Sport)

Osmnáctiletý útočník Pavel Novák by měl patřit mezi opory reprezentační dvacítky • Pavel Mazáč (Sport)

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let v úvodním zápase pod vedením trenéra Karla Mlejnka porazila výběr Slovenska rozdílem 6:2 • instagram.com/@narodnitym

Nedávný brněnský test reprezentační dvacítky dopadl pozitivně. A to ve všech směrech. Výběroví čeští hokejisté ovládli všechna tři utkání proti sousedům ze Slovenska , pozitivní však byli i při testech na COVID-19. Až s velkým zpožděním vyšlo najevo, že z celé výpravy se nakazilo sedmnáct přítomných, v drtivé většině hráči. „Nic jsme nezanedbali,“ reagují na hokejovém svazu.

Světový hokej se ocitl v úzkých, některé evropské ligové soutěže se posouvají do hloubky podzimu, jiné to asi nemine. Koronavirus řádí dál. Své o tom vědí i čeští junioři, značná část z nich si z červencového srazu v Brně odvezla nákazu a vstupenku do povinné karantény, což v daných podmínkách obnáší i značný tréninkový deficit a leckde i zavřený zimní stadion.

Původní oficiální zpráva o třech nakažených dávno neplatí, významně se rozrostla. Což svazové vedení přiznalo až na dotaz Sportu. „Ano,“ odpověděl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund na otázku, zda cifra ohledně prokázaných onemocnění se dotkla prakticky kompletní sestavy.

S dovětkem, že svaz není povinen tyto informace zveřejňovat. Ten svými informačními kanály pustil ven pouze prvotní zvěst o trojici pozitivně testovaných, později pro idnes.cz Zikmund přiznal, že nakažených je přes deset.

Konečné numero vylezlo na světlo až nyní. „Jakmile jsme obdrželi zprávu o prvním pozitivním testu, informovali jsme kluby a hráče, členy realizačního týmu, stejně jako další subjekty, jejichž zaměstnanci s nimi mohli přijít do kontaktu. Další postup byl v kompetenci příslušných hygienických stanic. O výskytu nákazy jsme informovali i sdělovací prostředky, přičemž čísla se průběžně upřesňovala tak, jak přicházely další údaje,“ poznamenal Zikmund.

Češi bez testu...

V prostředí českého hokeje nešlo nezaslechnout neklid kolem zmíněného a nepříjemného číselného výstupu. Zdroje deníku Sport se navíc shodly, že těsně před prvním utkáním 20. července se měli hlásit někteří hráči s nevolností. „Tato informace není pravdivá,“ ohradil se svazový mluvčí.