Mlejnek o (ne)přípravě dvacítky: Jako kdyby měl celý hokej zlomenou nohu

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Karla Mlejnka čeká už za necelé dva měsíce mistrovství světa do 20 let • Pavel Mazáč (Sport)

Jak prožíváte aktuální situaci?

„No, jak to lze prožívat. Kvůli vládním opatřením jsme rádi alespoň za to, že kluci jsou v nějakém programu klubů třeba na ledě v Dobříši. Víme, že to v žádném případě není plnohodnotný trénink, který by zapadal do období října a listopadu. Navíc nemáme žádnou garanci utkání. První zápas je v plánu až 20. prosince v Kanadě, tedy šest dní před začátkem turnaje.“

Co podle vás znamená pro mladé hráče takový výpadek v jejich hokejovém vývoji?

„Chci být i pozitivní. Může to ovlivnit kluky, kteří chodí alespoň na led, protože si budou vážit času, který jim kluby nabízí. Co se týká hokejového vývoje, tak to je samozřejmě špatně. Jsou to hráči ve vývoji. Potřebují na ledě dennodenní pohyb a rutinu. A také sociální kontakt se spoluhráči. A to vůbec nemluvím o tom, co se děje s hráči v mladších kategoriích. Říkám si: tři týdny se netrénuje, když je hráč zraněný a má zlomenou končetinu, tak je také na několik týdnů mimo. Jenže teď tu nohu má zlomené celé hokejové hnutí.“

Probíhají v rámci týmu nějaká video setkání, abyste vy i hráči byli trochu v kontaktu?

„Měli jsme dvě, kdy jsme řešili naše taktické věci. Vycházeli jsme v nich z našeho trojutkání proti Slovensku. A vždy, když se bavíme, tak zmiňujeme náš cíl, což je mistrovství světa. Pro kluky z dvacítky je šampionát takové světlo na konci tunelu, které není daleko. S hráči mluvíme, aby ho neustále nosili v hlavě. Pro ně je to veliký hnací motor v současné době.“

V nominaci hlavního národního týmu na Karjala Cup je osm juniorů i kvůli zmíněným tréninkovým podmínkám v České republice. Kouč Filip Pešán prohlásil, že výběr s vámi konzultoval. Nesnažil jste se „protlačit“ ještě více hráčů?

„Pokud si dobře pamatuji z působení u A-týmu, celá soupiska může čítat 24 hráčů do pole a tři gólmany. Nároďák se také musí řídit regulemi a partnerskými vztahy. Já to vnímám tak, že řešení je z pohledu A-týmu maximální možné. Z osmi vybraných juniorů je šest kluků, kteří už juniorské MS absolvovali loni. A dva prospekty extraligy, Stanislav Svozil a David Jiříček.“

Máte s Filipem Pešánem domluvenou nějakou vizi jejich herního vytížení?

„Vize je taková, že junioři, kteří odletí do Helsinek, by mohli kromě tréninků zasáhnout do jednoho utkání. Jak to nakonec bude, to je dnes v podstatě nemožné předvídat.“

Rusko posílá na turnaj kompletní juniorský tým. Je to podle vás férový přístup?

„Já to jako fér přístup nevnímám. V momentě, kdy pro juniory byl zrušen turnaj čtyř zemí, tak poslat tým do dvaceti let na turnaj Euro Hockey Tour, to nelze popsat jinak než jako nefér.“