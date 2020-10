Junioři trénují po obývacích. Pozvánka do reprezentace? Šance si zabruslit

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Mistrovství světa do 20 let je turnajem, kde se kromě medailí rozdává ještě jiná, mnohdy i důležitější věc. Vysoké volby v draftu. Výkony mladých hráčů jsou bedlivě sledovány a mohou jim zajistit zářivou kariéru. Čeští mladíci, kterých by se mohl příští rok draft týkat, jsou současnými vládními opatřeními kvůli šíření nákazy koronavirem obráni o pořádnou přípravu na klíčový šampionát. „Pro ty kluky je to opravdu neférové,“ řekl loni draftovaný útočník Michal Teplý, který už má v kapse smlouvu s Chicagem.

Brněnský obránce Stanislav Svozil je jedním z hráčů, které nejspíš po sezoně čeká v zámoří draft. V předběžných žebříčcích je nejvýše postaveným Čechem. Jenže oproti ostatním vrstevníkům z jiných zemí nyní tréninkově stagnuje. „Připravuji se, jak se dá. Chodím sám běhat a doma posiluji, ale strašně mi chybí led a bruslení,“ povzdechl si 17letý bek.

„Opravdu jim to nezávidím. Celý život se snažíte dostat do pozice, kdy si vás na draftu někdo vybere, a pak přijde tohle. Jsem hrozně rád, že už mám draft i podpis smlouvy v Americe za sebou. Samo o sobě to bylo poměrně nervózní období plné stresu,“ prohlásil Svozilův spoluhráč z juniorské reprezentace Michal Teplý, v současnosti člen kádru Mladé Boleslavi.

Jeho aktuální tým hráčům zajišťuje alespoň tréninky na otevřeném stadionu na Dobříši, což je v rámci možností v Česku to nejlepší, co nyní je. „Led není tak kvalitní jako v uzavřených halách, ale pořád je to led. Když ho ale nemáme, trenéři nám připravují posilovací cvičení na parkovišti před tamním zimákem,“ přiznal s úsměvem 19letý útočník. Mnozí, včetně zmíněného Svozila, však takové štěstí nemají. I proto byli oba hráči, společně s dalšími šesti juniory, ve čtvrtek poprvé v kariéře pozváni do národního mužstva. Jejich nominaci lze trochu popsat jako štěstí v neštěstí.

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám







Premiérový výběr do prvního týmu země přišel především kvůli hokejové situaci v tuzemsku. Může to znít až absurdně, ale pro většinu z nich znamená reprezentační pozvánka možnost si po několika týdnech alespoň zabruslit. „Hrozně se na to těším,“ řekl Svozil.

Teplý patří do okruhu juniorů, kteří si v minulém roce zahráli na domácím světovém šampionátu. Očekává se, že na dalším MS bude plnit roli klíčového hráče mužstva, který zajistí přísun kanadských bodů. I to byl důvod, proč se trenér A-týmu Filip Pešán po domluvě s koučem dvacítky Karlem Mlejnkem rozhodl pro jeho zařazení.

„Tušil jsem o té možnosti dopředu. Pan Mlejnek nás informoval. Jsem za to hrozně rád, je to splněný sen, i když je to shodou okolností. Můžeme být vděční trenérům, že mají kuráž takové rozhodnutí udělat. Kluci z Mladé Boleslavi si ze mě hned dělali srandu, že když se konečně dostanu na pořádný led, tak budu muset být přesný jako švýcarské hodinky,“ smál se reprezentační novic.

Oba mladíci se navíc shodli, že blížící se vrchol sezony v podobě mistrovství světa jim spíše prospívá. Mají díky němu větší chuť do každodenní fyzické dřiny. „Člověk má před sebou něco, co ho žene a k čemu to všechno směřuje,“ popsal aktuální pocity Svozil. Jeho útočný parťák je na tom podobně. „Je to určitě lepší. Spoluhráči z Mladé Boleslavi trénují, ale netuší, kdy to budou moci využít v zápasech. My alespoň víme, co nás čeká,“ uzavřel Teplý.