Češi nestačili na Rusko, narazí na USA. Neporazitelné Slovensko válí dál

Hokejová reprezentace do 18 let zakončila základní část Světového poháru v Břeclavi porážkou s Ruskem 3:7 a v pátek ji čeká duel o konečné páté místo proti USA. Sborná ovládla skupinu A bez ztráty bodu a v semifinále narazí na Švédsko. Ve skupině B v Piešťanech byli stoprocentní Slováci a o postup do finále si zahrají s Finy. Nejslabší týmy obou skupin Švýcarsko a Německo si zahrají o konečné sedmé místo.