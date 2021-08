Šapovaliv mluvil s Hronkem, Jágr ho nepřemlouval: Odchod mě posune

Jeho gól byl nádechem naděje. Když hokejový talent Matyáš Šapovaliv (18) dorazil proti Rusku na 1:0, mladí Češi na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi vedli nad favoritem 1:0. Jenže ve druhé třetině šanci na postup do semifinále rychle ztratili. „Když inkasujeme, hroutí se nám svět,“ všiml si talent z Kladna, jenž odchází do juniorského celku Saginaw Spirit. (OHL) O své zámořské štaci už mluvil s Filipem Hronkem, který ve stejném klubu dříve také působil.

Co se stalo na začátku druhé třetiny s Ruskem? Z 1:0 bylo za čtyři minuty 1:4.

„Nemůžeme si takto dovolit vstoupit do třetiny a dostat takový gól. Věděli jsme, že to Mičkov umí trefit z jakékoliv pozice. Nesmíme se ale hned potom skácet na střídačce. Dostali jsme další rychlé branky a pak už se těžko vrací do zápasu.“

Je za tím mladická nevyzrálost?

„Je to strašně vidět. Když dáme gól, střídání poté je obrovská euforie a většinou hrajeme u nich v pásmu. Když inkasujeme, hroutí se nám svět. S tím se musíme do nové sezony vypořádat. Přitom jsme do zápasu vstoupili celkem dobře, občas jsme Rusko přehrávali. Škoda, že tam toho nepadlo víc, utkání mohlo být jiné.“

Přitom první třetina byla fajn.

„Když jsme plnili, co máme, měli jsme na ně. Ale ve druhé třetině jsme chvilku polevili a s takovým soupeřem si nemůžeme dovolit vypustit jakoukoliv situaci. Rusko umí dávat gól, což nám zatím chybí. Zakončení máme nic moc. Doufám, že nám to tam postupem sezony bude taky padat.“

Jste smutní, že nebudete hrát semifinále?

„Ještě není po turnaji, budeme hrát o páté místo s Amerikou. Všichni chtějí vyhrávat. Prohráli jsme s ní v přípravě, budeme jí to chtít vrátit. V šatně jsme si to vyjasnili, trenér si k tomu řekl svoje. Měl trošku delší proslov než je po zápase zvykem. Všichni víme, že jsme si to zkazili druhou třetinou. Ale rozhodovalo se v úterý proti Finsku. Je to takový náš osudový soupeř. Už loni v Dallasu to bylo něco podobného. Tady to došlo až do nájezdů. To nebyla smůla. Dali jsme jeden nájezd, což je strašně málo. Mohli jsme to vyhrát v základní hrací době nebo v prodloužení.“

Je ruský snajpr Miškov, který vám dal dva góly, opravdu tak výjimečný? Bývá srovnáván s Alexandrem Ovečkinem.

„Výjimečný je jak v čem. Asi každý mu závidí zakončení. Když už se dostane ke střele ze slotu, je to skoro vždycky gól. Jinak je to normální hráč. Ten první gól byl docela úhel, ale on to prostě umí trefit. Ještě se na to chci kouknout na videu.“

V obranné třetině mu to až tolik nevoní, že?

„Hodně tam postává a čeká na brejk. Jako Ovečkina bych ho úplně neviděl. I když zakončení má fakt dobrý.“

Vy na podzim odcházíte za moře. Proč?

„Už jsem si říkal, že bych to vážně chtěl zkusit. Kanadská juniorka je nejlepší juniorská soutěž na světě. Myslím, že mě to v kariéře hodně posune. Pár minut v extralize nebo v první lize mi tolik nedá.“

Co víte o klubu Saginaw Spirit?

„Jsme delší dobu ve spojení. Mluvil jsem i s Filipem Hronkem. Říkal, že hlavní trenér je výborný. Prý se tam hraje přesně styl, který by mi mohl vyhovovat. To znamená kombinační.“

Jaromír Jágr vás nezkoušel přemluvit, ať zůstanete v Kladně?

„Už jsem byl víceméně rozhodnutý. Žádné velké přemlouvání z této strany nebylo.“

Věřil byste si na seniorskou extraligu?

„Těžká otázka…Troufnu si říct, že bych na to možná i měl. Ale v Česku není zvykem, aby mladí hráli víc. Zvlášť teď, když můžou až dva týmy sestoupit. Kluby nebudou moc stavět mladé hráče. I kvůli tomu jsem zvolil tento krok.“