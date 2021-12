Byli jsme na kempu mladíků. Pacina o pádech u střelby i spojování písečků

Dvě skupinky mladíků si jen v rychlosti podají dveře od šatny a zatímco jedna směřuje na led, druhá sundavá brusle a míří trénovat ven. „My ještě máme suchou přípravu,“ poodhalí s naoko sklíčenou tváří jeden z hráčů narozených v roce 2006. Právě pro hokejisty ve věku od patnácti let je určen třídenní kemp dovedností v Litoměřicích.

Jde už o třetí setkání mladíků ve městě v ústeckém kraji. Linka, která jasně protíná všechna soustředění, se nazývá střelecká příprava. Každý trénink je na ni zaměřen. Vnímáte to i z nastavení na ledě.

Každý gól je odměněn jedním ze tří trenérů na hrací ploše, naopak cvičení se často přerušují ve chvílích, kdy je koncovka liknavá. Mimochodem, střelců není mnoho. Kromě tří gólmanů se mezi brankami prohání jen jedenáct hráčů.

„Je to lepší, můžeme s nimi lépe pracovat. Jsou to hráči vybraní reprezentačními trenéry. Jednu skupinu máme v Česku a jednu na Moravě. Máme na ledě trenéry dovedností, pak reprezentační trenéry a teď tu byli i regionální trenéři. To si myslím, že je dobré, že je celá ta práce propojená, sjednocená,“ pochvaloval si hlavní kouč kempu Tomáš Pacina.

Náplní není jen napínání sítí za gólmany. Vše začíná pouhým bruslením bez kotouče, několika otočkami v rychlosti a vyjetím z pásma. Následující střelecké závody pak pro některé mohly být určitým vysvobozením, protože s sebou při otočkách několikrát práskli o zem.

„Člověk se na to samozřejmě může podívat stylem, tohle by už ten kluk měl umět přece. To ano. Ale když to neumí, tak je mou trenérskou prací je to naučit, proto to dělám. Hráči přijdou na led, vidím nedostatky, musím je opravit,“ dodal Pacina.

Zmíněný přístup si pochvaloval i patnáctiletý obránce Plzně Adam Jiříček. Ano, pokud je vám jméno povědomé, tak jde o mladšího bratra Davida Jiříčka, jenž po sezoně míří na draft a před nedávnem nastoupil v reprezentačním áčku na turnaji Karjala.

„Většina věcí, které trénujeme, je pro nás opravdu nových. Nebo jsme tu danou věc už poznali, ale nedělali jsme ji tolik do hloubky. Tady máme možnost se na techniku provedení zaměřit do detailu,“ shrnul mladíček. O motivaci má díky nedávným úspěchům o tři roky staršího sourozence postaráno. „Bráchu pochopitelně sleduji, chci ho napodobit a být lepší než on,“ dodal.

Přitom jemu novinky nepomůžou pouze na ledě, ale i ve stále probíhajících rodinných bitvách. „Teď už na to moc není čas, ale v létě jsme spolu s bráchou občas zašli na kolečkové brusle. A musím říct, že to mezi námi bylo docela vyhrocené. Když hrajeme proti sobě, tak ani jeden z nás neumí prohrávat, takže je to vždycky na ostří nože,“ smál se při vzpomínce.

Pacina: Nedostatky musím opravit. Je jedno, kolik hráči je

Je na roztrhání. Tomáš Pacina se výrazně podepsal pod nedávný historický postup ženské reprezentace na olympiádu v roli hlavního trenéra. A stejnou pozici má i při setkáních mládežnických reprezentantů na kempech dovedností. Po říjnovém a listopadovém srazu vedl celou akci už potřetí. „Máme třeba na tři dny naplánované pouze jedno herní téma. A je vidět, jak u hráčů okamžitě přichází rychlé zlepšení,“ popisoval spokojeně.

Zmiňujete, že tématem tréninků je často jedna věc. To platí pro všechny srazy?

„Určitě. A všechny srazy jsou zaměřeny na střelbu. Jeden byl soustředěn na střelbu ze souhlasné a z nesouhlasné nohy. Pak střelba ze stahovačky a nyní se věnujeme střelbě z první. A samozřejmě i nyní střelecké návyky z předchozích kempů opakujeme, ale už více v herních cvičeních. Aby to kluci byli schopní dělat více pod tlakem a dodržovali techniku.“

Vy celou akci vedete, nicméně máte kolem sebe také široký tým trenérů.

„Třeba teď na posledním srazu je to hezky vidět. Máme na ledě tři trenéry dovedností, pak reprezentační trenéry a byli tu i regionální trenéři. Trenérská spolupráce vytvořila určitou komunitu. A sjednocené myšlenky, které z ní plynou, jdou napříč hnutím. Každý z nás má své názory, jak dělat hokej a trénovat techniku, ale myslím, že se to opravdu více sjednocuje. V Česku jsme specifičtí. Každý rád dělá na svém písečku a odlišně, ale mám z toho dobrý pocit. Svaz tyto akce dobře organizuje a zvou se trenéři z jiných týmů, takže to bude mít dopad.“

Tudíž celá akce funguje na dvě strany? Pro mladé hráče, ale i pro ostatní trenéry?

„Ano, na jednu stranu jde o práci s mládežnickými reprezentanty. Tam je úkol jasný. Ale pak přichází druhá věc a to je inspirace žákovských trenérů, aby věděli, na co mají hráče třeba ve čtvrté nebo páté třídě připravit. Aby mládežničtí trenéři měli vizi, na jaký hokej hráče připravují. To je někdy problém. Vysvětlit hráčům, proč dělají zrovna tuhle věc, která se jim zúročí třeba až za pár let. Podstatné je znát souvislosti, aby bylo jasné, proč se to dělá.“

Na ledě byly někdy u hráčů vidět pády ve cvičeních zaměřených na bruslení. Vnímáte, že v určitém věku u nás zcela základní hráčské dovednosti zkrátka chybí?

„Na sto procent. To my víme. Člověk se na to samozřejmě může podívat stylem, tohle by už ten kluk měl umět přece. To ano. Ale když to neumí, tak je mou trenérskou prací je to naučit, proto to dělám. Hráči přijdou na led, vidím nedostatky, musím je opravit. Jestli je hráči dvanáct, osmnáct, nebo jestli hraje v NHL, to je jedno.“