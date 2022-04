Rulík má zelenou i ke dvacítce. Řekli jsme si to dopředu, potvrdil Dědek

Hrdina Mladé Boleslavi Miloš Kelemen slaví postup do semifinále s koučem Radimem Rulíkem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík (vlevo) přijímá gratulace k postupu do semifinále od poraženého kouče Tomáše Martince z Mountfieldu HK • Pavel Mazáč / Sport

Realizační tým Mladé Boleslavi si již naplno užívá oslavy postupu do semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík slaví postup do semifinále s vítězným střelcem Milošem Kelemenem • Pavel Mazáč / Sport

Radim Rulík na tiskové konferenci při jeho příchodu do Pardubic, za ním majitel Petr Dědek • ČTK/Vostárek Josef

Nikdy nevíte, jakým směrem se uzavřené dohody otočí. Ale Radim Rulík by se měl stát hlavním trenérem u reprezentační dvacítky. Pokud to klapne, několikrát během sezony opustí Pardubice. Klub s tím nemá problém. A kdo by Dynamo vedl, když hlavní kouč odjede? Richard Král, nově asistent a Rulíkův předchůdce na pozici hlavního trenéra.