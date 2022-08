Osmnáctky na ČT sport neuvidíte, TSN napálila cenu. Ale jedná se jinde

Velká radost národního týmu do 18 let. Mladí Češi zvládli přetahovanou s Finskem • Twitter / @narodnitym

Český brankář Michael Hrabal pomohl reprezentaci do 18 let k důležitému úspěchu s Finy • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

Český výběr do 18 let bojuje v Kanadě mezi mládežnickou elitou na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

Velká událost, malý zázrak. Česko v kategorii do 18 porazilo na prestižním turnaji Finy 4:3 po nájezdech. Smůla? Nikdo to neviděl. O výsledku si můžete leda vyprávět. Televize TSN z prvního vystoupení na Hlinka-Gretzky Cupu nevyráběla přenos. „Všechno je jednoduché, jde o peníze. Nabídka je pro nás, zvlášť v dnešní době, nekřesťansky drahá,“ uvedl šéf ČT sport Jiří Ponikelský. V televizi turnaj nebude. Ale existuje naděje, že případné medailové bitvy stejně uvidíte.

V šesté sérii nájezdů rozhodl o Českém triumfu talent Komety Eduard Šalé. Pátrali jste na internetu po přenosu? Zuřivě pracovali s internetovými vyhledávači a hledali informaci na sociálních sítích? Bohužel. Nic. „TSN se rozhodla, že výrobu signálu zaplatí případní zájemci o přenos. Proto nasadili ceník, který je pro evropské televize mimo finanční možnosti,“ narazili jste maximálně na vysvětlení šéfkomentátora ČT Roberta Záruby.

„Všechno je jednoduché, jde o peníze. Nabídka je pro nás, zvlášť v dnešní době, nekřesťansky drahá,“ přidal pak na dotaz deníku Sport a iSport.cz výkonný ředitel sportovního kanálu České televize Jiří Ponikelský. „Taky je potřeba si trochu uvědomit, že je léto, máme i teď malinko jiné priority. Turnaj se vypracoval ve špičkový mládežnický turnaj, taky proto Kanada chtěla, ať se hraje u ní. Ale v současné době nebylo reálné ho vysílat,“ doplnil.

Nejde o žádný šok. Takhle vypadá běžná televizní praxe. Televize za mořem automaticky nevyrábí každý přenos. Vyrábí jen takový, který opravdu prodá a na který sežene kupce. Takže? Na bitvu Finska s Českem se nenašla poptávka. Tím pádem ani s předplatným zámořské TSN jste utkání neviděli. Nevyrábělo se. Co se týká ceny, čísla Ponikelský prozradit nechtěl: „Konkrétně mluvit nemohu, ale věřte mi, že drahé to je. Pokud je přenos aspoň trochu dostupný, snažíme se reagovat vždycky.“

Česká televize navíc nyní jede v úsporném módu. V letech 2023-2024 potřebuje ušetřit přes 900 milionů kvůli poklesu reálné hodnoty koncesionářských poplatků. K jejich navýšení nedošlo, takže vše má dopad i na sportovní produkci. Stala se i dříve nemyslitelná věc, pro MS ve fotbale nabízí Česká televize na místním trhu sublicenci. „V rámci situace, která kolem ČT nyní je, jsme tlačeni do úsporných opatření. Na Hlinka-Gretzky Cup zkrátka peníze nezbývají, zvlášť v roce, kdy jsme měli olympiádu, MS v hokeji, čeká nás MS ve fotbale. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli vysílat turnaj do 18 let, nebo MS do 20 let. Vyhrály dvacítky, kde odvysíláme všechny zápasy národního týmu,“ prozradil Ponikelský.

Neexistuje ani žádná reciprocita stylu, že by se z Břeclavi vyráběly přenosy pro Kanadu a na oplátku by TSN poslala signál do Česka. Je to byznys, na kterém zámořská televize chce vydělat. Logicky. Stejný princip uplatňuje i pro MS do 20 let. „Problémem nejsou práva, ale fakt, že se přenos nevyrábí. Změní se to až ve chvíli, pokud se na něj televize složí. TSN si diktuje cenu, určitě to je pro ni výdělečný podnik,“ vysvětlil Ponikelský.

Přesto existuje naděje, že byste mohli vystoupení české reprezentace na Hlinka-Gretzky Cupu vidět. Pokud národní tým vyhraje nad Německem (úterý 3:00), tak by poslední zápas ve skupině proti USA (středa, 19:00) a případné boje o medaile zkusil zprostředkovat server hokejka.cz. Nyní se vedou jednání, za jakých podmínek by bylo reálné stream pustit i v Česku. Z dalších zápasů se totiž přenos už vyrábět bude.