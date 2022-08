Mladý Bonk válí za Kanadu. Mohl hrát za Česko, říká děda. I sestra má zápal

Oliver Jaroslav Bonk se narodil v Ottawě, když jeho táta Radek ještě válel za Senators. Má české i kanadské občanství, s hokejem začínal v Česku. Konkrétně v Kopřivnici, kde rodina bydlela během Bonkova angažmá v Třinci. Do českých výběrů pozvánku nikdy nedostal, automaticky se vydal kanadskou cestou, když se celá rodina zase vrátila do Kanady.

„Oliver by možná za Česko i hrát chtěl, kdyby ho oslovili,“ přemítá děda Jaroslav. „Sám nevím, jestli o něm vůbec kdo věděl. Teď už to bude složitější, když reprezentuje Kanadu.“

Ani táta Radek Bonk extra neřešil, jakou zemi by jeho syn mohl reprezentovat. Ještě před rokem to prý nebylo na pořadu dne. „Tak daleko nepřemýšlíme,“ přemítal Bonk. „Oliverovi se daří, kdyby vůbec mohl reprezentovat - jakoukoliv zem, bylo by to fantastické.“

Syna sleduje přímo v ochozech a přehled má na dálku i děda Jaroslav. „Radek mi vždycky ráno pošle záznamy zápasů,“ popisuje. „Navíc Kanaďané to dělají skvěle, natáčí i každého hráče zvlášť, takže vidíte každé jeho střídání, každou situaci. To je úplně úžasné! Máte dokonalý přehled. Tato videa se posílají speciálně klubům nebo skautům, těch je tam plno. Je znát, že to v Kanadě trochu víc žerou.“

Sedmnáctiletý Bonk hraje v první obraně. Proti Švýcarsku (14:0), Slovensku (9:1) a Švédsku (3:0) si body nepřipsal, ale podle dědy Jaroslava si vedl slušně. „Líbil se mi. Před časem jsem mu říkal, že by se neměl tolik zbavovat puků, že si s ním taky musí trochu pohrát. Vzal si to k srdci, hraje dobře a jsem na něho hrdý. Na druhou stranu, Radek byl v jeho věku hokejově ještě někde jinde.“

A pozor, i Radek Bonk začínal v obraně. „Asi do šesté třídy,“ přikývnul jeho táta, který ho stejně jako Václava Varaďu nebo Mariana Kacíře v Kopřivnici trénoval „Hráli jsme třeba s Vítkovicemi 11:1 a Radek jim dal z obrany deset gólů. Byl velký, vždycky si vzal puk, celé to proháčkoval a zavěsil. Teprve pak se posunul do útoku. Ale Oliverovi se v obraně líbí.“

Hokej hrají i další dvě Bonkovy děti. Patnáctiletá dcera Kennedy Grace začala v deseti, tátu tím překvapila. „Strašně ji to baví, je zapálená. Kdyby takový zápal měli jiní, tak super!“ usmíval se Bonk, který děti v Kanadě trénuje. Dvanáctiletý Cameron Radek prý takový zápal nemá. „Miluje hokej, není špatný, ale když přijde domů, úplně hokej vypne a dělá si svoje další věci. I za to jsem šťastný, není jednostranný,“ dodal Radek Bonk.