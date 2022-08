Pár „mistejků“, ale dobrý. Bonk má zlato, bitvy s Českem se nedočkal

Kanaďané byli na prestižním mládežnickém turnaji suverénní. Ve skupině porazili Švýcarsko 14:0, Slovensko 9:1 a Švédsko 3:0. V semifinále vyřadili Finsko (4:1), ve finále znovu přehráli Švédsko (4:1).

„Nejlepší pocit na světě, tady to,“ líčil pro hokej.cz slušnou češtinou Oliver Bonk, který si jen občas pomohl anglickým slovíčkem. Narodil se v Ottawě, do deseti let žil v Česku. Hokej hrával v Kopřivnici, když jeho táta válel za Třinec, pak se celá rodina vrátila do Kanady. Její dres teď Bonk junior premiérově oblékl. „Borci byli všichni nejlepší. Mám jediné slova - nejlepší pocit.“

Vítězství nepřeceňuje. „Je to velké pro skauty, to je jasné. Jen turnaj vyhrát je nejlepší pocit. Nic jiného. Pro mě osobně je to zatím největší úspěch, to je jasné.“ Před turnajem si Bonk hodně přál potkat český výběr. To se mu nesplnilo. Češi v semifinále prohráli se Švédy. „Finále bylo těžké, soupeř hrál dobře. Ale my jsme byli lepší. Jak jsme forčekovali, to bylo parádní, neměli ani šanci.“

Bonk ocenil práci celého týmu. „Parádní tým tady máme, všichni jsme byli jako bratři. Jak jsme spolu přišli, tak jsme i zůstali. Parádní.“ Příští rok mladého beka čeká draft. Táta Radek byl v roce 1994 trojkou draftu. Tak daleko (a vysoko) se junior nedívá. „Chci mít dobrou sezonu v Londonu (OHL), to je všechno. Jinak se moc daleko nedívám.“