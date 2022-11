Sláva u Vitouchů. Snad tam bráchovi taky něco spadne, hecuje mladší

Jeden se poprvé dostal do národního týmu, druhý bojuje o místo na mistrovství světa do 20 let. Sourozenci Vitouchové ze Sparty si pozvánek do reprezentace cení. Mladší Michal (19) je kapitánem českého výběru do 19 let na Turnaji pěti v Ostravě Porubě. V zahajovacím duelu byl jediným střelcem proti Švédsku (1:5). Starší David (21) by si proti Švédům mohl zahrát ve čtvrtek za áčko v Českých Budějovicích. „Doufám, že tam bráchovi taky něco spadne,“ usmíval se Michal Vitouch. „Ve čtvrtek se budu dívat a budu mu držet palce.“