Kapitán Pardubic o první nominaci do repre: Doufám, že mi otevře oči

Místo dvou pojedou tři nováčci. Karjala Cupu se v dresu české hokejové reprezentace vedle mladých sparťanů Davida Vitoucha a Martina Janduse zúčastní premiérově také pardubický útočník Patrik Poulíček. Byť kapitán Dynama někde v hloubi duše doufal, že by pozvánka do národního týmu jednou mohla přijít, nyní v devětadvaceti letech ji ale vůbec nečekal. „Překvapilo mě a to velice příjemně. Těším se, ale horlivá očekávání nemám,“ přiznal rodák z Havlíčkova Brodu po výhře nad Spartou (3:2). Debutu v českých barvách se dočká i vzhledem k absenci zraněného Jiřího Černocha.

Byť začíná reprezentační přestávka, vy si moc neorazíte, když jste byl dodatečně nominován do národního týmu. Prozradíte, jak jste se dozvěděl o premiérové pozvánce?

„Oznámil mi to hlavní trenér na poradě před zápasem se Spartou. Jiný kontakt s reprezentací zatím neproběhl. Je to pro mě teď trošku hektičtější, ale jsem za to šťastný. Budu muset sice pozměnit několik plánů, ale pro takovou speciální událost bude radost plány měnit.“

Plánoval jste nějaký odpočinek?

„Původně jsem měl vyzvedávat manželku na letišti, tak si bude muset poradit nějak jinak, ale to jsou takové příjemné starosti měnit touto formou svůj osobní plán. To zvládnu.“ (usmívá se)

A jaká byla vlastně prvotní reakce na nominaci?

„Jsem takový nervózní typ, takže to na mě zezačátku trochu padlo, ale těším se. Jsem velice rád za tak obrovskou příležitost. Dejme tomu celou kariéru o to usiluji a pracuji na tom, abych se někam posunul.“

Věřil jste tedy i v devětadvaceti, že by reprezentační pozvánka mohla přijít?

„Někde vzadu v hlavě to asi pořád mám, ale momentálně jsem to vůbec neočekával. Pozvánka mě překvapila a to velice příjemně. Jsem šťastný a bude mi ctí se na takové akci ukázat.“

Máte velká očekávání od první zkušenosti v národním týmu, nebo zůstáváte zdrženlivý?

„Sám nevím. Nějaká horlivá očekávání nemám, když úplně nevím, do čeho jdu. Každopádně se podívám do národního týmu. Uvidím, jak to tam funguje a budu nasávat atmosféru a zkušenosti. Doufám také, že mi to nějakým způsobem otevře oči. Na mezinárodní scéně jsem nikdy nepůsobil, takže uvidím, jaké má Euro Hockey Tour tempo a budu se moci poměřit s hráči v národním týmu. Pro mě jedině pozitivní.“

V pardubické kabině máte celou řadu zkušených reprezentantů. Proběhla už tedy nějaká porada s Romanem Willem či Janem Košťálkem?

„Jo, už jsme na to s několika kluky narazili slovem. Pogratulovali mi, říkali, že mají radost. Více se o tom ale budeme bavit asi až nyní. Před zápasem na to nebyl úplně čas. Musíme se domluvit na nějaké dopravě a tak.“

Z týmového hlediska se vám náramně daří. S Pardubicemi vedete základní část o šest bodů. Nemrzí trochu, že nyní přijde přestávka?

„Takhle nad tím asi úplně nepřemýšlíme. Měli jsme hodně zápasů v rychlém sledu za sebou a volno nám bodne. Myslím si, že spousta hráčů už se těší na pár dní bez hokeje, aby si odpočinuly hlava i tělo. Každý má svůj osobní plán a určitě si užijí trochu volna.“

