Jen dvě minuty? Chabada v nich dal první gól: A ještě mi nahrával Kolář!

Nejdřív Matěj Beran rozpáral Tomáše Dvořáka, pak dostal pukem do obličeje Peter Čerešňák. Nešťastné a bolavé? Stoprocentně. Ale taky šance pro Ondřeje Chabadu (19). Nastoupil za Pardubice na čtyři střídání vedle Jana Koláře, než se marodi vrátili po šití zpátky. Unikátní kousek? Kapitán juniorky dal gól a podílel se na výhře 6:2 nad Kladnem. Pak zase usedl na lavičku. „Doufám, že v budoucnu se do kádru probojuju taky,“ hlásí. V zápase odehrál dvě minuty.

Vytěžil jste z minima maximum?

„Je to tak, sice jsem měl jenom čtyři střídání, ale stálo to za to. Mám velkou radost, jak se to podařilo. Nejvíc mě těší, že mi na gól přihrál ještě Honza Kolář, který byl odmalička mým vzorem. Chodil jsem se na něj sem dívat.“

Ale hezky sebevědomě jste si na něj klepl, že chcete puk. Věřil jste si na střelu?

„To by udělal asi každý. (usměje se) Měl jsem dobrou pozici, hezky to celé vyšlo.“

Nejste zklamaný, že další střídání už nepřišly a vy jste si zbytek zápasu užíval v podstatě z lóže za mantinelem?

„Vůbec, užil jsem si všechno i takhle. Počítal jsem s tím, že na led moc nepůjdu a naskočil jsem tam jen ve chvíli, když měl Tomáš Dvořák zlomený nos a prodloužilo mi to ještě zranění Petera Čerešňáka, dostal taky úder do hlavy. Je to celkem ironie, že souhra nešťastných okolností mi pomohla ke gólu. Hlavní ale je, že jsou kluci zdraví.“

Všechno chutná o to lépe, že Pardubice vyhrály 6:2?

„Je to tak. A abych řekl pravdu, moc si z toho gólu nepamatuju, to byla taková euforie, že nic nevnímáte. Do toho řval celý stadion, super.“ (usměje se)

Nějaké reakce v kabině po zápase byly?

„Všichni mi gratulovali a chválili mě. Nádhera. Je to skvělá motivace do další práce, jsem teď hodně rád. Sice jsem měl trochu štěstí, ale to k tomu patří taky někdy.“

V extralize jste debutoval v posledním zápase základní části předminulé sezony, od té doby žádný další zápas. Další přání tedy je, ať na další start nečekáte tak dlouho?

„To uvidíme, radši bych vůbec nepředbíhal. Prokousat se tady do sestavy je hodně těžké, je zde spousta velmi dobrých hráčů a já jsem pořád ještě hodně mladý. Doufám, že v budoucnu se ale zvládnu do kádru probojovat.“

A nebude to chtít teď úvěr na gólové zápisné?

(usměje se) „Kluci mi ještě neřekli, kolik to dělá. Nechám se překvapit, kolik to bude.“

V sobotu jste hrál juniorskou extraligu, je to velký skok do neděle mezi dospělé?

„Je to něco úplně jinýho, rychlejší hokej, silnější protihráči a hlavně fanoušci dělají neskutečnou atmosféru.“

Nevšiml jsem si, že by někdo sprintoval pro puk. Dostal se k vám?

(zvednu pravou ruku) „Mám ho tady! Asi si ho schovám doma na poličku, kde mám další puky z dorostu a z juniorky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:58. Košťálek, 13:28. Chabada, 17:41. Matýs, 50:52. Poulíček, 56:27. Radil, 57:44. Říčka Hosté: 07:29. Melka, 56:18. M. Procházka Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Chabada – Cienciala, R. Kousal (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Urban. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar – Bláha, Plekanec (C), Zikmund (A) – M. Procházka, Filip, Beran – Melka, Indrák, Brodecki – Machač, Babka. Rozhodčí Kika, Šindel – Komárek, Klouček Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8519 diváků

