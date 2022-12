Nominace na MS U20: Jiříček? Z NHL zní předběžný souhlas! Nechybí Šalé

Kapitán a někdejší hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Bronzový medailista z letošního seniorského hokejového mistrovství světa David Jiříček figuruje v širší, sedmadvacetičlenné nominaci juniorské reprezentace pro světový šampionát hráčů do 20 let v Kanadě. Trenér Radim Rulík do kádru zařadil i útočníka Jiřího Kulicha, jenž stejně jako Jiříček aktuálně hraje v zámořské AHL.