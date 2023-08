Česko - Německo 6:2. Další jízda! Osmnáctka po výhře vyhlíží postup

Brankář českého výběru do 18 let Matyáš Mařík zasahuje proti Německu • ČTK / Šálek Václav

Šimon Pohludka proměňuje bekhendovou kličku a posílá českou reprezentaci do 18 let do vedení proti Německu • ČTK / Šálek Václav

Klička českého reprezentanta do 18 let Jakuba Fibingra proti Němcům • ČTK / Šálek Václav

Vychytralý útočník české reprezentace do 18 let Maxmilian Curran zkouší zpoza branky překvapit rozehrávající Němce • ČTK / Šálek Václav

Tomáš Galvas, reprezentant do 18 let, sbírá puk ze vzduchu • ČTK / Šálek Václav

V prvním zápase smázli americký výběr v suchém dresu - 7:2. Druhé utkání? Další pohodlná výhra nad Německem s výsledkem 6:2. Čeští reprezentanti do 18 let na slavném Hlinka Gretzky Cupu touží po postupu do semifinále, k němuž bude stačit ve třetím duelu se Švédy neprohrát o šest a více branek. V úterý v Břeclavi překvapil hlavně Šimon Pohludka, kvalitním výkonem se opět prezentoval Adam Benák. Osmnáctka pod vedením Davida Čermáka zatím sebevědomě míří do bojů o medaile. Zbývá poslední krok.