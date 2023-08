Česko - Finsko 8:2. Osmnáctka drtila Seveřany! Slaví postup do finále

Český reprezentant do 18 let Adam Benák se snaží nachytat finského gólmana • ČTK / Šálek Václav

Útočník českého výběru do 18 let Petr Sikora zkouší ze vzduchu stáhnout kotouč před dotírajícím Finem • ČTK / Šálek Václav

Jakub Milota zasahuje v semifinále proti finskému výběru do 18 let, kdy neměl příliš práce • ČTK / Šálek Václav

Šest let čekání je u konce. Česká reprezentace do 18 let poprvé od roku 2017 postupuje do finále prestižního Hlinka Gretzky Cupu. V pátek mladí hokejisté na břeclavském stadionu absolutně převálcovali finský výběr, když zvítězili 8:2. Za Česko pálil dvakrát Titlbach, další zásahy si rozdělili Jecho, Klíma, Curran, Benák, Lisler a Kos. Celek trenéra Davida Čermáka se tak dokonale naladil před finálovým soubojem, v němž potká buď Kanadu, anebo Spojené státy. Medaili už má nicméně česká osmnáctka jistou.