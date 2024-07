Dvacítka zkouší, jak zapadnou hráči ze zámoří. Šmíd se učí a hledá slovíčka

Tuhle partu dovedl Augusta mladší do semifinále juniorského šampionátu. • Profimedia.cz

Na stěně tréninkové haly portréty šesti hráčů, kteří prošli Chomutovem a dotáhli to do NHL, včetně trojhvězdí mistrů světa Ondřeje Kašeho, Davida Kämpfa a Jana Rutty. Na tribuně kompletní trenérský soubor reprezentace. V takhle inspirativním prostředí zahájila v sobotu sezonu česká dvacítka. Po kempu ji čekají čtyři utkání ve finském Vierumäki a v srpnu Turnaj pěti ve Švýcarsku. „Jsou to dvě nejdůležitější akce, abych poznal hráče i po charakterové stránce,“ řekl trenér Patrik Augusta.