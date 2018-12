Talent z dvacítek se v Kometě učí od hvězd. Má na NHL, říká Plekanec | iSport.cz

Litovat však nemusí. Sám se vypracoval do extraligy a na začátku prosince nastoupil v Kometě v útoku s Tomášem Plekancem a Martinem Eratem. „Karel ať si hraje svoji hru, my se přizpůsobíme,“ prohlásil před duelem se Spartou s úsměvem Erat.

Jeho přání mu osmnáctiletý útočník splnil. Bez ostychu vlétl do zápasu a už ve třetím střídání po asistenci dvou slavných spoluhráčů otevřel skóre. „Jeden z nejlepších momentů v kariéře,“ prohlásil Plášek.

Dlouholetí extraligoví diváci vám okamžitě řeknou, že je kopií svého otce, který odehrál v nejvyšší soutěži 706 zápasů: vlasy vyčuhující zpod helmy, výborné bruslení, drobná postava a šikovné ruce. To vše mu vyneslo v juniorském věku stabilní místo v sestavě extraligového mistra.

„On je výborný hokejista. Viděl jsem ho až tady poprvé a musím uznat, že je fakt výborný. Má veškeré předpoklady pro to, aby uspěl v NHL. Pokud na sobě bude pracovat, má před sebou skvělou budoucnost,“ prohlásil Plekanec.

Ačkoliv Plášek přiznává, že před zápasy trpí nervozitou, při prvním setkání s posilou Komety ji nechal za dveřmi kabiny. „Přišel jsem za Plekym a hned si s ním potykal,“ vyprávěl.

Největší zážitek si však odnesl z ledu, vedle vstřeleného góly se blýskl několika dalšími povedenými akcemi. „Oni jsou výborní, přizpůsobí se. Umí výborně nahrát, vidí všechno, mají oči snad i vzadu. Mám se od nich hodně co učit,“ prohlásil skromně.

S hvězdnou dvojicí, která byla u posledního českého triumfu na juniorském šampionátu, nastoupil před reprezentační přestávkou ke dvěma duelům, následně se hlásil na srazu reprezentační dvacítky. Pláškovo jméno se objevilo v širší nominaci trenéra Varadi, mrštný forvard by se tak měl na přelomu roku představit na šampionátu ve Vancouveru.

Tam by na něj mohla být upřena velká pozornost skautů, letos v červnu se na něj totiž při draftu NHL nedostalo. Jedním z důvodů mohla být i angličtina, která v Pláškově případě není optimální. „Není to nejlepší, ale chodím na doučování, snažím se to zlepšit,“ přiznal před odletem do Kanady.

