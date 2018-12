Kapitán dvacítky Nečas před Ruskem: Bude to velký zápas, máme na ně | iSport.cz

Co se od nich dá očekávat?

„Mají velkou sílu do ofenzivy. Mají výborný útok, výborné individuality. Musíme hrát dobře jako tým a zlepšit proměňování šancí a přesilovku. Když dáme nějaké góly, bude to dobré. A taky musíme hrát líp do obrany, než ve třetí třetině proti Švýcarsku. Nehráli jsme úplně špatně, ale chyběly tam vstřelené branky a udělali jsme některé chybičky, které by třeba Rusko využilo.“

Ještě jste se k prvnímu utkání hodně vraceli?

„Ve volném dnu jsme se dívali na video. A spíš jsme si ukázali dobré věci, ale taky pár těch špatných, které nesmíme dělat. Do zápasu s Ruskem jdeme pozitivně a chceme vyhrát.“

Přineslo úvodní vítězství nad Švýcary jisté uklidnění?

„Určitě. První zápas bývá hodně nervózní a zvlášť se Švýcary, kdy bylo skóre po celý zápas o jednom gólu. Myslím, že už to bude trochu klidnější a budeme dávat víc branek.“

Před rokem jste turnaj začínali s Ruskem a vstoupili do něj vítězstvím. Může to být určitý recept?

„Proti Rusku je to vždycky velký zápas, chceme je porazit. Myslím, že na ně máme. Připravíme se a doufám, že to skončí vítězně.“

A taky se vyvarovat vyloučení, kterých jste proti Švýcarsku měli požehnaně?

„Trestů tam bylo hodně, já sám jsem měl dva. Jednou jsme byli vyloučeni současně, ke konci zápasu jsem udělal špatný faul. Toho se musíme vyvarovat. Švýcaři byli dobrý soupeř, ale týmy jako Rusové nebo Kanada jsou schopny vyloučení víc trestat. To ten zápas může zlomit.“

Jaký jste měl pocit sám ze sebe?

„Cítil jsem se dobře. Ke konci zápasu jsem byl možná už trošku unavený, taky jelikož jsme pořád hráli oslabení. Bylo toho hodně. Ovšem jinak to bylo dobré. Jenom musíme dávat víc gólů, těch šancí bylo hodně.“

