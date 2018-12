Varaďa uzavřel soupisku. Na Kanadu jde dvacítka s Šaldou i Jeníkem | iSport.cz

„I když obrana šlape velmi dobře a moc gólů jsme zatím nedostali, potřebujeme rozložit sílu. Kanada bude fyzicky hodně náročný soupeř, tím pádem padlo rozhodnutí na Radima Šaldu, který posílí zadní řady, bude nadržený a připravený klukům pomoct,“ vysvětlil Varaďa, proč se rozhodl zrovna pro beka celku Rimouski Oceanic, který startoval na juniorském šampionátu už před rokem.

Volba Jana Jeníka měla rovněž jasný důvod. „V útoku nám chybí důraz na brankovišti a taková ta chuť jít přes úpornou obranu. A věříme, že Honza je ten správný hráč do toho mixu. Má teď další dvě utkání připravit se na to, co bude dál,“ dodal trenér dvacítky.

Český tým měl na soupisce od začátku tři gólmany, včetně Jakuba Škarka, který strávil úvodní dva zápasy na tribuně. Konečný seznam čítající kromě brankářů ještě sedm obránců a třináct útočníků je jasný, tým, který kromě menších šrámů zatím netrápí žádné zdravotní potíže, by se mohl uklidnit. Varaďa si dokonce ani nevšiml, že by nejistota některých hráčů byla v týmu nějak znát.

„Nepociťovali jsme, že by to mělo nějaký vliv, ani kluci to taky neregistrovali. V těch extra hráčích to určitě bylo, ale vyrovnali se s tím dobře. Trénovali na maximum, aby byli připravení ve správný čas,“ dodal Václav Varaďa.