Eliáš před Dánskem: Jako play off! Nejde být jen pozitivní, čas lídrů přijde | iSport.cz

Zrovna ve Vancouveru jste jako kapitán české reprezentace zažil podobnou situaci, kdy jste na olympiádě 2010 zachraňovali postup z osmifinále přes Lotyšsko. Zápas s Dánskem bude mít podobný nádech, i když play off to ještě není, co myslíte?

„Pro nás to bude zápas play off, ve kterém půjde o všechno. Nebude to jednoduché, protože Dánové hrají urputný hokej, dobře bruslí, jsou velcí. Myslím, že se i zápas od zápasu zlepšují. Ale to můžu říct i o nás. Sehráli jsme těžký zápas proti Švýcarům, vidíme, jakým se tady prezentují hokejem. S Ruskem jsme si zasloužili možná i vítězství, výsledek utkání s Kanadou byl krutější, než hra, kterou jsme předvedli. Kluci se nebáli, užívali si to. Byla tam někdy individuální nedisciplinovanost a proti týmům jako Kanada takových negativních věcí musí být minimum, protože vás hned potrestají. Když budeme s Dánskem makat jako poslední dva zápasy, pevně věřím, že to kluci zvládnou. A přijde i čas těch, co by to měli vzít za své.“

Jak se snažíte na tým působit? Sami jistě cítí nutnost to zlomit, ale neměli by podlehnout tíze důležitosti utkání. Snažíte se být spíš pozitivní?

„Člověk nemůže být pořád jen pozitivní. Nechce, aby hráči byli spokojení třeba jenom s tím, že odehráli zápas docela dobře. Ti kluci musí vědět, že prohra je prostě prohra. Už se chceme přetočit na tu druhou stranu, kdy budeme říkat, jo, spíš to byla dobrá výhra nebo špatná, aby kluci měli v hlavách tohle.“

Má na zbytek mužstva dopad, že se klíčoví hráči neprosazují?

„Nemyslím si. Ostatní na ně svým způsobem spoléhají, ale to my jsme tak chtěli taky, když jsme hráli, měli jsme zkušenosti a patřili k těm tahounům. Kolikrát si toho ale ti lídři vezmou na sebe moc. Musí být sami sebou, hrát svoji hru v rámci konceptu celého týmu. Stejně jako my, trenéři, si i oni uvědomují, že od nich potřebujeme víc.“

Jak s nimi pracujete?

„Chce to povídat, probírat věci individuálně, před týmem, aby věděli, že to není o tom vzít puk, hrát to sám na hada, to je nám prd platné. Oni jsou talentovaní a jsou celou dobu tam, kde jsou, protože v sobě něco mají a mají i herní kvalitu. Musí si uvědomit, že v jednoduchosti je krása. V zápasech mají záchvěvy, a i když si třeba Filip Zadina nepřipsal žádný bod a jeho hra musí být trošičku lepší, do šancí se dostane. V každém zápase má dvě, tři. A ono to tam padne. Pro takové kluky je to jenom o tom jednom gólu a najednou to tam začne padat. Takže on se do těch šancí musí tlačit.“

S Ruskem jste dali Zadinu dohromady s Nečasem a Kautem, proti Kanadě hráli kromě přesilovek zase odděleně. Všichni tři jsou ofenzivně založení, byl třeba tohle důvod, proč česká superlajna nevydržela dlouho pohromadě?

„Oni mají sílu, když budou hrát spolu. Kauly hraje dozadu, umí dobře číst hru, maká. Někdy když máte tři talentované kluky pospolu, ne všichni budou umět hrát všechny situace, každý má trošku jinou zodpovědnost. Ale i když hrají od sebe, ty šance mají. Já vím, že Václav (Varaďa) umí vystihnout pravý moment, kdy je dát k sobě, anebo to rozložit. Kdybychom dali všechny spolu proti Kanadě, postaví na ně defenzivní pětku a bude to úmorné pro všechny tři. Takhle jsme mohli dát větší šanci jak jedné, tak druhé.“

Hrabou se hodně v tom, že jim to nejde?

„K nám se nic takového nedoneslo. Když se prohrává, tak je to kolikrát štve a to je správné. Musí si věci vyříkat, ale nesmí to přejít do nějaké nevraživosti. Jsou tady kvůli jediné věci, aby společně dosáhli týmového úspěchu. Individuální ambice musejí jít stranou. Jestli si něco mezi sebou řeknou, jedině dobře. Ale nesmí to přerůst únosnou mez a to my si samozřejmě pohlídáme.“

Co dělat, aby se to zlomilo a začalo to zase lepit?

„Sám jsem se v takové situaci ocitl mnohokrát. Vždycky je dobré hru zjednodušit, pak se to štěstí přikloní. Vždycky. Odrazí se to od nohy, od zadku, někomu i od brady, když je vysoký. (usměje se) Pak se to změní, protože i psychika je zase strašně silná. A na hlavě taky hodně záleží.“

Ve volném dnu byl trénink dobrovolný. Proč jste se tak rozhodli?

„Pro ty kluky toho je vážně docela dost, hráli tři zápasy ve čtyřech dnech. Já vím, že jsou mladí a zvládnou to, ale chtěli jsme, aby si trošku odpočinuli, prošli se a byli nažhavení na zápas s Dánskem.“