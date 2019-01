USA - Česko. Mladíky čeká těžká výzva, o semifinále se utkají s Američany | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Save-On-Foods Memorial Centre

Američané dosud na turnaji prohráli jen jednou. Podlehli Švédsku 4:5 a ve skupině B ve Victorii skončili druzí. "Čeká nás velice těžký soupeř. Kvalitu prokazovali už ve skupině. Moc se na to těšíme," řekl trenér českého týmu Václav Varaďa.

Ve všech zápasech trápila Čechy nedisciplinovanost. Pokud budou chtít ve čtvrtfinále uspět, laciných vyloučení se budou muset vyvarovat. "Přesilovky hrají (USA) velice dobře, mají skoro čtyřicet procent využití. To je pro nás varování, že fauly dělat nesmíme," upozornil Varaďa.

"Výkony v základní skupině od nás nebyly optimální. Čekalo se, že uděláme více bodů. Už je to minulost, nyní se plně koncentrujeme na nadcházející duel," prohlásil obránce Radim Šalda, jeden z devíti pamětníků minulého šampionát v Buffalu.

Vedle něj tam pod koučem Filipem Pešánem nechyběli ani brankář Jakub Škarek, obránci Jakub Galvas, Filip Král a útočníci Kryštof Hrabík, Martin Kaut, Jakub Lauko Martin Nečas a Filip Zadina. V americkém týmu mají bronz z loňska beci Mikey Anderson, Quinn Hughes, Dylan Samberg a útočníci Ryan Poehling a Josh Norris.

S Američany změřil síly český výběr i v generálce na probíhající turnaj a prohrál 2:6. "Beru jako velké plus, že jsme s nimi hráli už v přípravě. Viděli jsme, kde ztrácíme. Poučíme se z toho a půjdeme utkání vyhrát," řekl odhodlaně Šalda.

I trenér Varaďa si myslí, že by jeho svěřencům mohlo pomoci, že v přípravě proti Americe hráli. Ve čtvrtfinále ale čeká odlišné utkání. "Budeme s tím zápasem pracovat, ale čtvrtfinále bude úplně o něčem jiném. Půjde o dost více než v přípravě. Půjdeme do toho s čistou hlavou, favoriti jsou oni. Doufám, že tam kluci nechají všechno a poperou se o postup," uvedl Varaďa.

Do vyřazovacích bojů vstoupí národní celek pouze se šesti obránci. Michael Gaspar se proti Dánsku zranil a šampionát pro něho skončil. "Každého mrzí, že Gaspi nemůže v turnaji pokračovat. Doufám, že bude v pořádku a brzy se vrátí na led," přál si jeho spoluhráč z obrany Šalda.

Američanům chyběl v posledních třech zápasech kvůli zranění talentovaný sedmnáctiletý útočník Jack Hughes. Favorita na jedničku letošního draftu NHL vyřadilo nespecifikované zranění a není jisté, jestli bude připravený na start play off.

Na čtvrtfinále se Češi museli přesunout do druhého dějiště turnaje ve Victorii. "Je mi úplně jedno, jestli hrajeme ve Vancouveru nebo ve Victorii. Jsem zvyklý z Kanady dlouho cestovat na utkání, takže to neřeším. Už jsme se tady nacestovali dost, takže to není žádná překážka,“ dodal Šalda, který působil v Rimouski v QMJHL.