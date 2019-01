Esa nesplnila úkol, přiznal Kaut. Možná jsme měli přehnaný respekt | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Kaut po vyřazení od USA: Nebudeme si nic nalhávat, nesplnili jsme cíl VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak velké prožíváte zklamání?

„Určitě obrovské. Nebudeme si nic nalhávat, na nic si hrát, ale hráči, na kterých to mělo stát, tak prostě zklamali. Jenom díky Lukáši Dostálovi výsledky dopadly, jak dopadly. Když se vrátím ke čtvrtfinále, viděli jste střely. Dosty měl čtyřicet zákroků a my snad dvacet střel. Všude se psalo, jak tady máme ofenzivní esa, a ta esa moc nesplnila svůj úkol. Hodnotí se to špatně, když vypadneme.“

Váš gól tým hrozně oživil, proč to nešlo takhle od začátku?

„Tu samou otázku si teď kladu taky. Prostě mi připadá, že jsme do toho každý nedali úplně, co v nás je, a proti týmům jako Amerika to nestačí, každý musí dát maximum, jako by to byl jeho poslední zápas za reprezentaci, což můj byl. Doufám, že jenom za juniorku... Jsem zklamanej, no.“

Proč to nepřišlo dřív, proč v prvních dvou třetinách nepřišlo nic, čím byste se nastartovali?

„Vůbec jsme se netlačili do útoku, snažili jsme se jen bránit a to prostě nejde, když chcete vyhrát zápas. To musíte útočit. My začali až posledních deset minut a to je špatně. Hecovali jsme se, jako každý zápas. Ake od každého tam nebylo to, co mělo být. Když hrajete za národní tým, tak to prostě takhle nejde.“

Co bylo příčinou?

„Bojovnost nebyla problém, stačilo víc jednoduchosti, plnit ty malé věci, dát si nahrávku v obranném pásmu. To my jsme nedělali, a když si to nedáme v obranném pásmu, tak se ani nemůžeme dostat do útoku.“

Jediný gól padl v přesilovce, neměla nějaká přijít už dřív?

„Z extraligy jsem zvyklý nehodnotit rozhodčí, ale tady asi něco říct můžu. Myslím, že nám mohli písknout dva, tři fauly. To se nestalo. Možná kdyby to udělali, třeba mohl zápas vypadat jinak. Na to se ale nehraje. Amerika měla stoprocentní oslabení a my jim dali gól z přesilovky. Prohráli jsme, je to tak.“

Je to tím smutnější, že parta ročníku 1999 končí?

„Zažili jsme hodně dobrých věcí, vyhráli spolu Hlinku. K těm dobrým věcem patří i ty špatné, ale to je prostě hokej. Jednou jste nahoře, jednou dole. A tam jsme bohužel byli ve čtvrtfinále.“

Před vámi Švýcaři vyřadili Švédsko, pak Finové zase Kanadu. Povzbuzovalo vás i tohle?

„Určitě. Viděli jsme třetí třetinu Švýcarů a byli lepším týmem. Říkali jsme si, že když můžou oni, proč ne my. Možná jsme měli z Američanů přehnaný respekt a já nevím proč. Je hezký, že tady mají budoucí jedničku draftu, ale on je stejný kluk jako my. A my z toho nesmíme být prostě takhle posraní.“

Na farmě si asi vyslechnete svoje, když tam hraje docela dost Američanů, že?

„O tom jsem ještě nepřemýšlel. Máte pravdu, kluci mi to asi dají sežrat. To ani nevím, co jim budu říkat.“

Chtěl bych moc poděkovat fanouškoum který při nás stáli celý turnaj ! Moc si toho vážím ❤️🇨🇿🏒 — Martin Kaut (@kauly61) January 3, 2019

