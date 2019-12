Kolaps mladého českého útočníka! Lauka odnesli v AHL z ledu na nosítkách | iSport.cz

Devatenáctiletý talent Lauko zůstal ležet na ledě během první třetiny duelu farmářského týmu Bostonu v AHL proti Utica Comets po souboji s útočníkem Justinem Baileym, který se odehrál přímo před střídačkami. Lauko zatím v sezoně zaznamenal v 17 utkáních osm bodů za čtyři góly a stejný počet nahrávek. Měl před sebou poslední dva zápasy před odjezdem na světový šampionát hráčů do 20 let, které se koná na přelomu roku v Ostravě a Třinci.

Here’s the play which resulted in Jakub Lauko being stretchered off the ice tonight. Not really sure what happened, but looked like he just collapsed and went down hard. There was contact before this, but I’m still not sure what happened. He gave a thumbs up after. #NHLBruins pic.twitter.com/Qor8Lo264J