MS 20 hokej | Lauko o rychlém konci na MS: Nemít ortézu, koleno je urvané úplně | iSport.cz

Jakub Lauko na domácím MS do 20 let dohrál. Páteční vyšetření odhalilo poškození kolenních vazů • ČTK

Těšil se šest let a hrál šest vteřin. Pro Jakuba Lauka, největší ofenzivní zbraň českého výběru do 20 let, skončil domácí šampionát hned při prvním střídání. Úmyslný faul nebo nešťastný střet? „Nevím, jestli to může být nešťastný moment, když vám protihráč hned při prvním střídání jde koleno na koleno,“ reagoval Lauko. „Ani nevím, kdo z Rusů to byl, teď už s tím stejně nic neudělám. Rusům neberu jejich názor, že jsem nešťastně upadl, ale kdo se na zákrok podívá, tak uvidí, že jsem upadl až po tom střetu.“

Tušil jste hned, že je zle?

„Cítil jsem hned píchnutí a potom, jak jsem seděl s nohou na ledě, tak mi bylo jasné, že to není nic dobrého.“

Jak se to z vašeho pohledu seběhlo?

„Hned z toho prvního souboje mně šel Rusák koleno na koleno, zezadu, noha mi šla dovnitř. Hraju s ortézama na obou nohách a stejně se stojná, pravá noha, prošla dovnitř. Ten druhý hit mi už neudělal nic, všechno to bylo z toho prvního zákroku.“

Vnímal jste to jako faul nebo nešťastný moment?

„Nevím, jestli to může být nešťastný moment, když vám protihráč hned při prvním střídání jde koleno na koleno. Ani nevím, kdo z Rusů to byl, teď už s tím stejně nic neudělám. Rusům neberu jejich názor, že jsem nešťastně upadl, ale kdo se na zákrok podívá, tak uvidí, že jsem upadl až po tom střetu.“

Jaká je prognóza zranění?

„Na několik týdnů léčení. Většinou klidový režim a čekat, dokud to nebude stoprocentní.“

Říkal jste, že hrajete s oběma ortézami. Preventivně nebo jste už měl problémy s koleny?

„Jsem už po operaci levého kolene a minulý rok ke konci sezony se mi stalo podobné zranění jako mám teď. Nosím to skoro z prevence. Nevím, co by se stalo, kdybych ortézu neměl a hrál bez ní. To bych měl asi koleno urvané úplně.“

Mohl jste si zápas a vítězství nad Ruskem vůbec užít nebo bylo zklamání tak velké, že vás to deprimovalo?

„Na jednu stranu jsem byl rád za kluky, že to zvládli a dobře vstoupili do turnaje. Ale na tenhle turnaj jsem se těšil strašně dlouho. Vlastně od té doby, když to vyšlo, že se bude hrát v Česku. Hned jsem říkal tátovi, že na tomhle turnaji chci hrát, to bylo před šesti rokama. A hrál jsem...šest vteřin. Nevím, no, mrzí mě to hrozně.“

Bruins prospect Jakub Lauko injures his leg 53 seconds into the WJC pic.twitter.com/KDxLWZjMK5 — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) December 26, 2019

Je to nejhorší, co vás s hokejem zatím potkalo?

„Určitě, nevím, jestli jsem něco horšího zažil. Bolest kolena se s vnitřní bolestí asi nedá porovnávat.“

Jaké máte zprávy od Bruins? Prý vás chtějí mít co nejdřív zpátky v Americe.

„Možná víte víc než já, nevím. Zatím nemám žádné zprávy, jsme v kontaktu a zatím se to řeší.“

Chtěl byste zůstat?

„Kdyby bylo na mně, tak bych chtěl zůstat s klukama. Jsem s nimi dlouho a asi by mě štvalo, kdybych tady nebyl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:46. Kubíček, 07:41. Myšák, 25:31. Blümel, 37:25. Jeník Hosté: 10:19. Zamula, 14:32. Podkolzin, 26:16. Zamula Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Lauko, Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Askarov (41. Miftachov) – Žuravljov, A. Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov – Chovanov, Denisenko, Dorofejev – Voronkov, Sokolov, Alexandrov – Ivan Morozov, Marčenko, Podkolzin – Sorkin, Rtiščev, Grošev. Rozhodčí Lawrence (CAN), Macfarlane (USA) – Obwegeser (SUI), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 1 1 0 0 0 6:4 3 2. Česko 1 1 0 0 0 4:3 3 3. Německo 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Rusko 1 0 0 0 1 3:4 0 5. USA 1 0 0 0 1 4:6 0

„Cítil jsem hned píchnutí a potom, jak jsem seděl s nohou na ledě, tak mi bylo jasné, že to není nic dobrého,“ řekl novinářům Jakub Lauko







40 zobrazit galerii

Varaďa po skalpu Ruska na úvod MS: Pro Lauka turnaj asi skončil