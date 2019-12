MS 20 hokej | Reakce na Laukův konec. To jsou Rusáci, hrají jak prasata, říká kapitán | iSport.cz

Jakub Lauko na domácím MS do 20 let dohrál. Páteční vyšetření odhalilo poškození kolenních vazů • ČTK

Český tým na mistrovství světa do 20 let v Ostravě definitivně přišel o útočníka Jakuba Lauka. Po střetu s ruskými rivaly Jegorem Sokolovem a Dmitrijem Voronkovem má poškozené postranní vazy v koleni a dál hrát nemůže. Rusové se brání, že zákrok byl čistý. Ani rozhodčí přímo na ledě faul nepískali. Názory z českého týmu se různí.

„Od toho jsou rozhodčí, viděli to, jak viděli,“ pokrčil rameny kapitán Libor Zábranský. „Když jsme se dívali zpětně, možná to byl faul. Já bych to nijak nepitval, bohužel to dopadlo takhle a musíme hrát pro Kubu.“

Zábranskému se spíš nelíbilo, že na Lauka hned při prvním střídání vystartovali dva soupeři. „To jsou Rusáci. Ať už zajeli do Laukiče, ať už zajeli do Dostyho... Oni jinak hrát neumí a zvlášť, když prohrávají, tak hrají jak prasata. Bohužel, musíme se s tím vyrovnat a postavit se za něj, hrát i pro něho. Každý v týmu je nahraditelný, jsou tady určitě další kluci, kteří se o to porvou.“

Trenér Václav Varaďa špatnou zprávu z magnetické rezonance tušil. Vyšetření ji jen potvrdilo. „Jakub podstoupil vyšetření v nemocnici magnetickou rezonancí, která ukázala poškození postranního vazu v koleni,“ říkal Varaďa po českém tréninku. „Tudíž jeho další účast na mistrovství světa je vyloučená. Kuba bude řešit přesun od našeho týmu domů a následně do USA, kde zřejmě podstoupí další vyšetření a bude se uzdravovat.“

Bruins prospect Jakub Lauko injures his leg 53 seconds into the WJC pic.twitter.com/KDxLWZjMK5 — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) December 26, 2019

Varaďa se zpětně na zákrok díval a o úmyslném faulu nemluvil. „Určitě tam byl úmyslný střet toho druhého hráče (Voronkova), od toho prvního (Sokolova) přišlo trošku podražení ze strany, Jakub ztratil rovnováhu, malinko škobrtnul a padal. Ten druhý hráč, co ho dojížděl, hrál do těla, to by byl v zápase faul, kdyby Jakub ten prvotní souboj ustál. Už padal, hodně těžké posoudit, od toho jsou rozhodčí na ledě. Nás hlavně mrzí ztráta Jakuba do dalšího průběhu mistrovství.“

Lauko si koleno zranil hned při prvním střetu se Sokolovem. Bude se český tým dodatečně obracet na disciplinární komisi? „Ještě se na to podíváme, abychom byli moudřejší, zvážíme kroky, které můžeme udělat,“ říkal Varaďa. „Máme výstup od supervizorů mistrovství a rozhodčích, že budou zákrok takového rázu znovu a znovu prohlížet a mohou dodatečně dojít k tomu, že bude hráč suspendován nebo pozastaven na určitý čas.“

Za Jakuba Lauka v sestavě podle všeho naskočí Karel Plášek. S týmem trénoval, na rozdíl od Vojtěcha Střondaly. „Ten do toho může naskočit jako odpočinutý,“ pousmál se Varaďa. „Budeme to řešit během odpoledne, večer se to hráči dozví na týmové poradě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:46. Kubíček, 07:41. Myšák, 25:31. Blümel, 37:25. Jeník Hosté: 10:19. Zamula, 14:32. Podkolzin, 26:16. Zamula Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Lauko, Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Askarov (41. Miftachov) – Žuravljov, A. Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov – Chovanov, Denisenko, Dorofejev – Voronkov, Sokolov, Alexandrov – Ivan Morozov, Marčenko, Podkolzin – Sorkin, Rtiščev, Grošev. Rozhodčí Lawrence (CAN), Macfarlane (USA) – Obwegeser (SUI), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 1 1 0 0 0 6:4 3 2. Česko 1 1 0 0 0 4:3 3 3. Německo 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Rusko 1 0 0 0 1 3:4 0 5. USA 1 0 0 0 1 4:6 0

Rusové neměli chladnou hlavu a chtěli se prát, pochvaloval si kapitán Zábranský