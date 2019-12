MS 20 hokej | Zákrok na Lauka: Nešťastná náhoda, nebo prasárna? Šli po něm, říká Duda | iSport.cz

Jakub Lauko na domácím MS do 20 let dohrál. Páteční vyšetření odhalilo poškození kolenních vazů • ČTK

Jaký je váš názor na osudný zákrok na Jakuba Lauka?

„Zrovna teď jsem se na to díval ze záznamu. Bohužel ten Rus načapal Kubu v nestabilní pozici, kdy měl pokrčenou nohu za sebou a dostal kolenem přímo na vnitřní vaz. Ten to bohužel nevydržel a rupnul. Celý den se o tom bavím s Kubovým tátou, jak je důležité naučit hráče správně se v takových situacích bránit. Co dělat, aby se to nestalo.“

Na co jste přišli?

„My bývalí hráči musíme mladým ještě víc ukazovat, jak se správně krýt, jak být aspoň minimálně v bezpečí, i když to samozřejmě na ledě stoprocentně nejde nikdy. Kuba bohužel nestál stabilně na dvou nohách, neměl tu pravou schovanou.“

Názory na zákrok se různí. Někdo v tom vidí cílenou likvidaci a prasárnu, jinému to přijde spíš jako nešťastná náhoda. Kam se kloníte vy?

„Je to těžký… opravdu těžko říct. Ze zpomaleného záznamu vidíte, že mu šlo koleno přímo na ten vaz. Hokej je ale strašně rychlý, rozhodčí tohle nemá šanci v tu chvíli přesně vidět. Buď to pískne, nebo ne. Rusové určitě věděli, že tam je Lauko. Věděli, jak kvalitní je to hráč, určitě po něm chtěli jít. To je ale naprosto normální. Po top hráčích se prostě chodí. Bohužel i tohle k hokeji patří, to jsem taky řekl Kubovi, když jsem s ním hned po zápase mluvil. Je to úděl profisportu.“

Bruins prospect Jakub Lauko injures his leg 53 seconds into the WJC pic.twitter.com/KDxLWZjMK5 — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) December 26, 2019

Co jste mu řekl?

„Kubo, jsi bojovník. Zvládli to jiní, zvládneš to taky. Vím, jak moc tě to mrzí, ale musíš se s tím porvat. Fanoušci na tebe nezapomenou, vyvolávali tě. Musíš ukázat svůj osobní charakter a sílu, a vrátit se v ještě lepší formě, než jsi byl teď… asi tohle.“

Každopádně odehrát na domácím šampionátu 6 vteřin, udělat jeden oblouček a skončit, to je obrovská smůla.

„Celou cestu domů jsem včera přemýšlel, proč se to stalo. Co za tím je. Říkám si, jestli trochu není na vině jeho transfer z Ameriky do Evropy, jak byl strašně zdlouhavý. Let nešel, jak měl, říkám si, jestli se tam něco nezanedbalo. To jsou ale věci, které k tomu patří. Stejně si ale říkám, jestli by příště nestálo za to najít nějaké rychlejší, jiné řešení přesunu. Taky ty Vánoce… bylo samozřejmě rozhodnutí trenérů je pustit na svátky domů, ale on jel zase přes celou republiku vlakem. Jak jsem ale řekl, je to neštěstí, avšak k hokeji to patří.“

Jak moc bude českému týmu chybět?

„Hodně. Na druhou stranu ale za včerejšek před klukama obrovsky smekám klobouk, ukopali to skvěle. Rusáky jsme načapali v nedbalkách, nepřipravené. To je pro tým velká deviza, má to velkou váhu. Do vývoje turnaje je to ale čára přes rozpočet, přišli jsme o klíčového hráče. Řekněme si narovinu, že takových máme minimum, nerostou. Je to citelná ztráta. Trenéři si holt musí nějak poradit, kluci na ledě se s tím musí poprat. Je to hozená rukavice pro nějakého dalšího hráče, který se o tom bude chtít poprat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:46. Kubíček, 07:41. Myšák, 25:31. Blümel, 37:25. Jeník Hosté: 10:19. Zamula, 14:32. Podkolzin, 26:16. Zamula Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Lauko, Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Askarov (41. Miftachov) – Žuravljov, A. Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov – Chovanov, Denisenko, Dorofejev – Voronkov, Sokolov, Alexandrov – Ivan Morozov, Marčenko, Podkolzin – Sorkin, Rtiščev, Grošev. Rozhodčí Lawrence (CAN), Macfarlane (USA) – Obwegeser (SUI), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků