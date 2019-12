MS 20 hokej | Slováci blízko fiasku. Hráli jsme 60 minut podle plánu, překvapil střelec | iSport.cz

Před rokem Kazachy rozmetali 11:2. Už po první třetině vedli 6:0 a duel v pohodovém tempu dohráli. Tentokrát to zdaleka taková jízda nebyla. „Minulý rok dala první pětka gól, druhá pětka dala gól. Za 30 sekund jsme vedli o dvě branky a hned se hrálo lépe. Každý měl lehčí ručičky a všechno vycházelo. Tentokrát byl rozdíl, že první třetina skončila 0:0 a určitá nervozita byla, protože s takovým nepříjemným soupeřem se nehraje lehko,“ říká Marcel Dlugoš, jeden ze dvou pamětníků loňského drtivého vítězství.

V Třinci se proti bojovnému soupeři k výhře protrápili. Vázla rozehrávka obránců, v útočném pásmu řešili Slováci situace zbrkle. K tomu řada zbytečných faulů. Postupem času se na jejich hole vkrádala stále větší nervozita. „Podle mě bylo náročné hlavně kvůli tomu, že pro většinu kluků to byl první zápas na MS do 20 let. Navíc tady byla hlučná atmosféra, přišlo mnoho lidí. Některým klukům se roztřásla kolena,“ přiznal brankář Samuel Hlavaj.

Kazaši poctivě bránili. Ve středním pásmu rozbíjeli většinu útoků Slováků a sami se pak vrhali do nebezpečných protiútoků. „Věděli jsme, že musíme chodit hlavně přes kraje. Párkrát jsme dostali stromy, když jsme to zkusili přes střed,“ usmál se Dlugoš.

Vítězný gól nakonec trefil v 58. minutě Daniel Tkáč. „Šedesát minut jsme hráli svoji hru,“ překvapil mladík svými slovy přítomné novináře. „Oni měli sice trošku šance, ale my jsme hráli dobře defenzivně. Blokovali jsme střely, udrželi jsme to. Trenér nám pořád opakoval, že musíme hrát svoji hru, hrát defenzivně. Nedovolit jim šance,“ dodal slovenský spasitel.

Nervozitu odmítl. „Nezdá se mi, že bychom byli nervózní. Byli jsme mentálně silní.“

Skoro pět tisícovek slovenských fanoušků tak nakonec mohlo být s výsledkem spokojeno. I když během utkání několikrát nespokojeně pískali, či křičeli „budíček“. Nakonec ale své chlapce dohnali k důležité výhře. „Diváci byli skvělí, něco takového jsem ještě nikdy nezažil. Opravdu paráda,“ ocenil Tkáč.

To Kazachstán prohrál podruhé ve dvou dnech po srdnatém výkonu. První den šampionátu nestačil nováček elitní divize MS na Švýcarsko (3:5), teď jim utekl i duel se Slováky. Pokud neporazí někoho ze silné dvojice Švédsko – Finsko, čeká je boj o udržení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:49. Okuliar, 57:04. Tkáč, 59:54. Džugan Hosté: 29:43. Musorov Sestavy Domácí: Hlavaj (Vyletelka) – Dlugoš, Bučko, Vitaloš (C), Kňažko, Mudrák, Česánek, Turan – Faško-Rudáš, Džugan (A), M. Minárik – Okuliar, Kováčik (A), Čajkovič – Paulíny, Mrázik, Tkáč – Jendek, J. Minárik, Ďurina. Hosté: Nurek (Kalmykov) – Gajtamirov (C), Dichanbek, A. Koroljov, Butenko, Katasonov, Šlyčkov, D. Muratov, Šaichmeddenov – Djomin (A), Bujalskij, Sajko – Bojko, Čaporov, Musorov (A) – Asuchanov, Bondarenko, Omirbekov – Alexandrov, Ljapunov, Čalov. Rozhodčí Schrader (GER), Tscherrig (SUI) – Lederer (CZE), Nordlander (SWE) Stadion Werk Arena, Třinec