MS 20 hokej | Šílený start, spousta vyloučení. Neměli jsme šmrnc, přiznal Varaďa | iSport.cz

Skvělou výhru proti Rusům z úvodu šampionátu o dva později zadupali do země. Česká dvacítka nestačila na Německo, a pokud neuhraje bodový zisk s Kanadou či USA, hrozí jí boj o udržení. „Není ale potřeba si sypat popel na hlavu, musíme provést nějakou sebereflexi, ale zároveň se dobře nachystat na další těžké zápasy,“ říkal po prohře 3:4 trenér Václav Varaďa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:41. Haš, 49:17. Jeník, 52:30. Zábranský Hosté: 01:41. Reichel, 07:31. Peterka, 33:22. Bokk, 47:33. Bokk Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Plášek ml., Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Hane (Ancicka) – Seider, Mik, Wirt, Hüttl, Mass, Dersch, Heinzinger – Stützle, Schütz, Peterka – Jentzsch, Reichel, Bokk – Schinko, Kinder, Lobach – Fleischer, Brune, Valenti – Nijenhuis. Rozhodčí Campbell (CAN), Heikkinen (FIN) – Huseby (CAN), Lundgren (SWE) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava Návštěva 8693 diváků

Nakolik ovlivnil vývoj zápasu rychlý faul a gól Němců?

„Start byl šílený! Okamžitě faul, rychlý gól. Byl to takový hřebíček… chtěli jsme na ně vletět, věděli jsme, že mají v nohách zápas ze včerejšího dne. Neměli jsme šmrnc, dlouho to bylo nemastné neslané.“

Obecně jste měli hodně vyloučení. Sedmkrát jste hráli v oslabení, k tomu vaši hráči schytali dvakrát osobní desítku.

„Vyloučení bylo strašně moc, úplně nám vzali tempo. To se nám nemůže stávat. Je jasné, že to hráči neudělali schválně, ale je to velká chyba. I když kluci ve třetí třetině mocně dotahovali a tlačili, tak bohužel štěstí zůstalo na straně soupeře.“

Překvapili vás něčím Němci?

„Jen číhali na své příležitosti. Využili tři přesilovky, což rozhodlo. Ve třetí třetině se zatáhli hodně hluboko. Z hráčů jsem cítil, že ve třetí třetině to hrozně chtějí zlomit. Čtyřicet minut před tím ale náš projev takový nebyl.“

Cítil jste po snížení na 3:4 z hráčů velkou energii a touhu duel zvrátit?

„Ano, ta energie byla obrovská. V hokeji jsem zažil velké obraty, věřil jsem, že tohle bude jeden z nich. Bohužel se to nepovedlo.“

Je klíčem zůstat pozitivní a věřit, že proti Kanadě nebo USA urvete nějaké body?

„Jinak to ani nejde. Budeme se soustředit na těžké soupeře, kteří nás budou čekat. Věřím, že se hráči zlepší. Jsou odehrány teprve dva zápasy, nic nevzdáváme. Záleží jen na tom, jak budou kluci dodržovat věci, které si řekneme.“

Co jste řekl po utkání hráčům v kabině?

„Týmu jsem řekl, že si přeju, abychom navázali na posledních deset. Samozřejmě jsem zmínil i ty fauly. Není ale potřeba si sypat popel na hlavu, musíme provést nějakou sebereflexi, ale zároveň se dobře nachystat na další těžké zápasy.“