MS 20 hokej | Ostuda na druhou! Kanadský kapitán se za úlet při hymně Rusům omluvil | iSport.cz

Kousali těžký debakl 0:6 od Rusů i zranění největší hvězdy útočníka Alexise Lafreniera. Kanadský kapitán Barrett Hayton těžkou chvíli na mistrovství světa do 20 let v Ostravě neunesl. Při ruské hymně si nesundal helmu z hlavy. Rusové byli rozlícení, kanadskému kapitánovi pak na oplátku nepodali ruce. Kanadská omluva na sebe nedala dlouho čekat.

„Mrzí mě, že jsem si po utkání během ruské hymny nesundal helmu, a omlouvám se ruskému týmu a jeho fanouškům,“ omlouval se v oficiálním prohlášení Barrett Hayton. „Jako lídr svého týmu jsem přemýšlel o tom, jak bychom se měli ze zápasu vzpamatovat. Byl jsem v tu chvíli myšlenkami nepřítomný.“

Na Kanaďonovo počínání při hymně Rusové ihned reagovali. Kapitán Grigorij Děnisenkov vyjel za rozhodčími do středu hřiště a upozorňoval na Haytona. To už s poraženými na ledě nebyl lídr a předpokládaná jednička draftu Lafreniere. Po kolizi s ruským brankářem Miftachovem si pochroumal koleno, dlouho se svíjel bolestí. Skončil v péči lékařů a jeho návrat do šampionátu je hodně nejistý.

Barrett Hayton apologizes for not removing his helmet during the Russian national anthem. pic.twitter.com/w8AfLYPaKx — TSN (@TSN_Sports) 29. prosince 2019

Prohra 0:6 je pro Kanadu navíc historicky nejvyšší na světových šampionátech. Zklamání bylo obrovské. Hayton dodatečně přiznal, že přestřelil. „Rusové odehráli skvělý zápas a svým chováním jsem nechtěl vyjádřit, že bych je nerespektoval. Nemínil jsem svou chybou znevážit jejich vítězství. Svému týmu i všem Kanaďanům dlužím lepší chování.“

K omluvě se okamžitě přidalo i vedení kanadské výpravy. „Hockey Canada má obrovský respekt k Ruské hokejové federaci, jejím hráčům, trenérům, managementu a fanouškům. Od našich sportovců očekáváme, že budou projevovat stejný respekt,“ reagovali šéfové výpravy. „Barrett Hayton si po zápase s Ruskem na mistrovství světa juniorů nesundal helmu během ruské hymny. Hockey Canada se za tento incident omlouvá IIHF, Ruské hokejové federaci a všem fanouškům.“

Statement from Barrett Hayton and Hockey Canada. pic.twitter.com/ikgoAGbalW — Hockey Canada (@HockeyCanada) 29. prosince 2019