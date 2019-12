MS 20 hokej | Finsko je ve čtvrtfinále, sedmi góly smetlo Kazachstán. Ten si zahraje baráž | iSport.cz

Finští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 20 let v Třinci Kazachstán 7:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále. Spolu s nimi mají ve skupině A jisté play off i Švédové, Švýcaři a Slováci, protože Kazaši ztratili naději na posun z poslední pozice a čeká je boj o udržení. Finové se dostali do čela tabulky o dva body před Švédsko, které má zápas k dobru.