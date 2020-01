MS U20 hokej | Slovenské výprasky: Chybí dovednosti, bruslení, zaostáváme ve všem | iSport.cz

Kanadští hokejisté slaví postup přes Slovensko ve čtvrtfinále světového šampionátu do 20 let • ČTK

Zklamaní hokejisté Slovenska po porážce s Kanadou na juniorském světovém šampionátu do 20 let • ČTK

Zklamaní hokejisté Slovenska po porážce s Kanadou na juniorském světovém šampionátu do 20 let • ČTK

Jediné vítězství a skóre 9:28. Slovensko na juniorském mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci neoslnilo. Dílčí zadání však mladý tým trenéra Róberta Petrovického zvládnul: udržel se mezi elitou. To se třeba slovenské reprezentaci do 18 let na jaře nepovedlo, což osobně pamatuje hned šestice hráčů aktuálního výběru. S šampionátem se Slováci ve čtvrtfinále rozloučili prohrou 1:6 s Kanadou.