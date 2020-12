Žebříček NEJ hráčů na MS do 20 let: král Forsberg, Reichel před Jágrem

Žebříček nejlepších hráčů na MS do 20 let dle expertů ovládl švédský útočník Peter Forsberg • profimedia.cz

Vypukne za tři týdny. Jubilejní 45. juniorský šampionát se symbolicky odehraje v zemi, kde byl hokej vynalezen. Aby se zavzpomínalo na slavnou historii turnaje, rozhodli se v Kanadě oslovit přední světové experty na juniorský hokej, včetně Pavla Bárty z deníku Sport, aby vybrali 25 nejlepších hráčů v historii světových šampionátů do dvaceti let. Do seznamu se dostala hned tři významná česká jména. Anketu ovládl rekordman ze Švédska.

Stanice TSN oslovila pětadvacet expertů z celého světa, aby rozhodli, jaký hráč zanechal v historii juniorských šampionátů nejsilnější dojem. Jaká byla kritéria? Každý musel odevzdat seznam s pětadvaceti jmény, který čítal minimálně pět obránců a pět brankářů. V komisi zasedla ta nejvybranější hokejová společnost z předních šesti hokejových zemí. Kanadští novináři Bob McKenzie a Gord Miller, nebo David Conte, skaut, který se velkou měrou zasloužil o dominanci New Jersey Devils na začátku tisíciletí. Českou stranu zastupoval hokejový expert deníku Sport Pavel Bárta.

Dopředu se počítalo, že souboj mezi Peterem Forsbergem a Pavlem Burem bude velice těsný. O konečném vítězi nakonec rozhodl jeden jediný hlas, celková produktivita porazila tu ryze střeleckou. Zatímco švédská legenda je nejproduktivnějším hráčem historie, „Ruská raketa“ vládne gólové kolonce.

Forsberg si na mistrovstvích světa v letech 1992 a 1993 ve čtrnácti duelech připsal těžko uvěřitelných 42 bodů. Především jeho výkon z druhého zmíněného turnaje vešel do dějin. „Pokaždé když šel na led jako by říkal: Chyťte mě, jestli to dokážete. Problém ale byl, že to nedokázal nikdo,“ zavzpomínal expert TSN Craig Button na zmíněný šampionát. Konečná statistika? Jednatřicet bodů za sedm duelů! Neskutečné.

Bure se tak musel spokojit s druhou pozicí. Jeho gólové výsledky však pravděpodobně ještě dlouho zůstanou nadpozemské. „Bureho jsem dal na první místo, protože to nebyl elitní juniorský hráč na juniorském turnaji, ale elitní dospělý hráč. Jeho bruslařským schopnostem se vyrovnal pouze Connor McDavid,“ odkryl svou volbu novinář Gord Miller. Bure totiž svedl získat na třech po sobě jdoucích šampionátech alespoň průměr jedné branky na zápas. Celkem rozsvítil červené světlo 27krát v 21 duelech.

Oba hráči, kteří poté měli úchvatné kariéry v zámoří, předčili v žebříčku hvězdy 80. let. Třetí pozici si zabral Vjačeslav Fetisov, jenž jako jediný obhájil cenu pro nejlepšího obránce turnaje a jen tak mimochodem nasbíral i patnáct bodů. Zároveň hrál na dvou turnajích a z obou si odvážel celkové prvenství. Solidní start do dospělé kariéry.

Až čtvrté místo je vyhrazeno pro „pana Božského.“ Wayne Gretzky měl totiž oproti ostatním méně možností, jak na juniorských setkáních získat ostruhy. Startoval jen jednou, v roce 1978. Bylo mu tehdy necelých sedmnáct, takže proti němu stáli starší protivníci. Pranic to nevadilo. Sedmnáct bodů v šesti bitvách stačilo na bodové prvenství a jen vyslalo do světa zprávu, že do hokeje vstupuje muž, jenž ho navždy změní. Památným zůstává hlavně jeho šestibodová show proti Československu. „Především klička při jednom z jeho gólů se vryla do pamětí. Hned druhý den jsme jí s klukama na plácku zkoušeli do omrzení,“ smál se Button.

Reichel i Růžička před Jágrem

Velmi slušné postavení zaujmuli v žebříčku i Češi. Do konečného výběru se prokousali hned tři z nich. Na osmou příčku se dostal Robert Reichel, který je hned za Forsbergem druhým nejproduktivnějším hráčem v dějinách. Účastnil se tří turnajů, z nichž si navíc přivezl dva bronzy a naznačil tak, že na mezinárodní scéně bude spolehlivým medailovým sběratelem, což potvrdil následným ziskem tří zlatých medailí ze seniorských MS i zlatem z olympiády.

O pět příček pod ním se nachází Vladimír Růžička, po Burem nejlepší střelec historie. Z dnešního pohledu se fenomenální výkon litvínovského odchovance rovná sci-fi. Růžička totiž střelecky explodoval v roce 1983, kdy si v pouhých sedmi zápasech připsal dvanáct branek a pomohl tak vybojovat stříbrné medaile. Pro srovnání, v ryze české historii bylo mimořádným počinem sedm branek Rostislava Olesze z roku 2005 a Filipa Zadiny před dvěma lety. To ukazuje, jak výjimečný počin bývalý reprezentační kouč dokázal.

Českou stopu uzavírá z omsnácté pozice Jaromír Jágr, člen talentovaného útoku s Roberty Reichelem a Holíkem. „Tohle byla jedna z nejlepších juniorských formací a Jágr byl její dominantní silou,“ smekl Gord Miller.

Tohle trio řádilo v roce 1990. Reichel byl v bodování první, Jágr druhý. Společně je v témže roce vzal na seniorské mistrovství trenér Pavel Wohl. Všichni si tak v jednom roce připsali bronz z juniorského i dospělého šampionátu.

TOP 5 žebříčku nejlepších hráčů MS do 20 let 1. Peter Forsberg (Švédsko, 1992-93) Zápasy: 14 Body: 46 (14+32) 2. Pavel Bure (SSSR, 1989-91) Zápasy: 21 Body: 39 (27+12) 3. Vjačeslav Fetisov (SSSR, 1977-78) Zápasy: 14 Body: 15 (6+9) 4. Wayne Gretzky (Kanada, 1978) Zápasy: 6 Body: 17 (8+9) 5. Jordan Eberle (Kanada, 2009-10) Zápasy: 12 Body: 26 (14+12)

další pořadí:

6. Markus Naslund (Švédsko, 1992-93) 7. Vladimir Krutov (SSSR, 1979-80) 8. Robert Reichel (Československo, 1988-90) 9. Eric Lindros (Kanada, 1990-92) 10. Alexander Mogilnyj (SSSR, 1987-89) 11. Alexander Ovečkin (Rusko, 2003-05) 12. Carey Price (Kanada, 2007) 13. Vladimír Růžička (Československo, 1981-83) 14. Ryan Ellis (Kanada, 2009-11) 15. Reijo Ruotsalainen (Finsko, 1977-80) 16. Jevgenij Kuzněcov (Rusko 2010-12) 17. Jevgenij Bělošejkin (SSSR, 1984-86) 18. Jaromír Jágr (Československo, 1990) 19. John Tavares (Kanada, 2008-09) 20. Esa Tikkanen (Finsko, 1983-85) 21. Manny Legace (Kanada, 1993) 22. Zach Parise (USA, 2003-04) 23. Patrice Bergeron (Kanada, 2005) 24. Filip Forsberg (Švédsko, 2012-14) 25. Michail Tatarinov (SSSR, 1984-86)

Posledním oceněným Čechem v roce 2012 Mrázek

První oficiální MS do 20 let se hrálo v roce 1977. Před tím se konaly tři neoficiální turnaje. Kteří čeští hráči na turnajích juniorů zářili?