Junioři nadělovali branky a zpříjemnili si Vánoce. Odnesli to Slováci

Pro samotné hráče to musí být nesmírně těžké. Už tak náročné bezpečnostní podmínky se mění ještě za pochodu, takže ani původní plán neplatí. 21.12 měli Myšák a spol. odehrát první přípravný duel s Finskem a na Štědrý den druhý s Německem. Nakonec z toho především kvůli německé karanténě sešlo, Češi dostali možnost poměřit síly pouze se Slováky.

„Nevstoupili jsme do zápasu tak, jak jsme chtěli. Prvních deset minut jsme nehráli úplně dobře. Nechali jsme Slovákům až moc velký prostor,“ zhodnotil zápas střelec druhé branky Michal Teplý. Přestože vstup našich mladíků byl do zápasu rozpačitý, z první třetiny si odnesli třígólové vedení, což určilo ráz zbytku zápasu.

Nejpalčivější otázkou před zápasem byla pozice brankáře. „Do branky nastoupí Nick Malík, protože s ním chceme šampionát odstartovat,“ překvapil už před pár dny trenér Karel Mlejnek. Upřímně, nečekalo se to. Daleko více se počítalo s tím, že si zápasový čas rozdělí mezi sebe zbylá dvojice Lukáš Pařík s Janem Bednářem, kterým bude záda krýt právě Malík. Mladý brankář zareagoval na novou zodpovědnost na svých bedrech tím nejlepším možným způsobem.

„On chytil v první třetině tři přečíslení dva na jednoho a podržel nás. Za začátek zápasu mu musíme hodně poděkovat,“ shrnul Malíkovo vystoupení zakončené čistým kontem Michal Teplý. „Znám ho dlouho ze Soo, kde vím, jak je klidný. Zároveň má skvělou práci s hokejkou. Je to dobrá volba,“ řekl Jaromír Pytlík.

Velice nebezpečně vypadala přesilovka. „Ta rozhodla,“ pokýval hlavou slovenský křídelník Michal Mrázik. Češi ji využili dvakrát, a především první sestava, kdy na stranách operovali Jan Myšák s Michalem Teplým motala Slováky v obranném pásmu po celý zápas. „Bylo to, jak jsem očekával. V tréninku nám to moc neklapalo, ale v zápase nám to vycházelo. Slováci navíc hráli hrozně zvláštní systém, což nám ulehčilo práci. Ale chci říct, že jsme si je vybojovali díky dobrému pohybu. Švédové ale budou za dva dny lepší bruslaři a tam budeme muset ještě trochu v bruslení přidat,“ shrnul Teplý.

Dalším pozitivem rozhodně je, že na šesti gólech se podílelo šest různých střelců. „Týmovost a bojovnost budou naší největší zbraní,“ potvrdil během přípravy několikrát trenér Karel Mlejnek. A to Češi rozložením branek jedině potvrdili. Něco podobného bude k úspěchu potřeba znovu, a možná ještě o něco více, už za dva dny v zahajovacím zápase proti Švédsku.