Švédsko - Česko 7:1. Výprask na úvod MS. Nadějná jen polovina zápasu

Hodně studená sprcha na začátek turnaje. Čeští hokejisté v úvodním utkání mistrovství světa do dvaceti let schytali vysokou porážku 1:7 se Švédskem. Po nadějném začátku, kdy skóre hry otevřel v přesilovce kapitán Jan Myšák, začali talentovaní Seveřané ve druhé třetině postupně dominovat. Trestali chyby výběru kouče Karla Mlejnka a po využité početní výhodě i vlastním oslabení Čechům odskočili o tři góly. Švédský tým přitom do sobotního utkání neodehrál jediný zápas. Dalším českým soupeřem bude v pondělí (3:30) Rusko.

Podle debaklu 1:7 byste to neřekli. Ale půl zápasu živilo Česko proti Švédsku naději na zázrak. Favoritem bude ve skupině na MS do 20 let jen jednou, v poslední bitvě s Rakouskem. Jinak se spíš čeká, že dominovat má soupeř. Se Švédy národní tým dokonce 32 sekund nad evropskou továrnou na hokej vedl, dobře napadal, bruslil, byl drzý a skvěle chytal brankář Nick Malík. A teď klíčová zpráva: pozitivní věci byly vidět jen půl zápasu. Pak se naděje změnila v šílený debakl.

Před rokem česká dvacítka mistrovství světa se Švédskem končila. Vzpomínáte? Ve čtvrtfinále ji kolos zválcoval sem, tam a zase zpět. Nenašli byste jedinou herní disciplínu, ve které byl český tým lepší. Neškrtl si, padl 0:5, domácí MS pro něj skončilo. Rozdíl mezi týmy byl extrémní, daleko větší než ukazovalo skóre. V Edmontonu se začal psát jiný příběh. Půl zápasu si Česko mohlo dělat naděje, že ukončí sérii 52 švédských výher za sebou v základní skupině mistrovství světa do 20 let. Jenže se složilo. Plán bitvy neplnilo celý zápas. Zhaslo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Costmar, 29:08. Sundsvik, 31:55. Heineman, 36:05. Niederbach, 45:04. Söderblom, 52:22. Bjerselius, 57:37. Gunler Hosté: 10:14. Myšák Sestavy Domácí: Alnefelt (Wallstedt) – Björnfot (A), Broberg (C), Söderström (A), Johansson, Hedström, Brännstam, Andrae – Holtz, Raymond, Sundsvik – Costmar, Holmström, Gunler – Heineman, Niederbach, Söderblom – Bjerselius, Olausson, Wikström – Nybeck. Hosté: N. Malík (Pařík) – Kučeřík (A), Krutil, Svozil, Haš, Klikorka, Jiříček, Suhrada – Lang, Teplý, Myšák (C) – Přikryl, Pytlík, Mužík – P. Novák, Gut, Vitouch – Rychlovský, Najman (A), Koffer – Beránek. Rozhodčí Campbell, Labonté – Deschamps, Wyonzek. Stadion Rogers Place, Edmonton, Alberta, Kanada

Od chvíle, kdy se dal národní tým dohromady, kolem něj docela často znělo, kudy může vést cesta k úspěchu: „Tým. Parta. Do zápasu půjdeme jako jeden člověk.“ A to všechno by měl podpořit výjimečný výkon brankáře. Když začnete tím posledním, to sedlo. Jedničkou pro turnaj se překvapivě stal Nick Malík a on si držel celou dobu vysoký standard. Měl několik velkých zákroků za vyrovnaného stavu, i ve chvílích, kdy Česku už postupně ujížděl švédský rychlík. Nechyboval.

A pak tým, parta a snaha jít do zápasu jako jeden muž? Vlastně asi tak fajn. Jenže soupeř měl mnohem vyšší dovednosti. Na ty vám žádné „srdíčko“ nestačí. Třeba kapitán Philip Broberg, který hraje v nejvyšší švédské soutěži průměrně téměř 20 minut na zápas, posbíral tři asistence. Ano, jeho si piště na seznam výjimečných beků, které do světa umí vypálit tenhle evropský gigant v hokejovém vývoji.

Tentokrát se ani nekonal obvyklý scénář, že Česko proti vyspělejším soupeřům nestíhá bruslit, hloupě fauluje a sok se v přesilovkách na začátku utkání zadarmo nadechne. Výběr Karla Mlejnka se hýbal dobře, Švédy napadal a uměl je trápit, dostával je do konce pod tlak. Háček? Jen půl zápasu.

Národní tým dokonce vedl po přesilovkové trefě Jana Myšáka. Ale od 32. minuty se všechno otočilo. Česko inkasovalo ve vlastní početní výhodě. Martin Haš nechytil puk na modré, Emil Heineman ujel do sóla a trefil se Malíkovi mezi nohy. Favorit vedl 3:1 a vyrostl, najednou už neměl soupeře a jen řešil skóre, ne problémy.

Přitom Švédsko neodehrálo v Kanadě ani žádný přípravný zápas, čtyři hráče mu sebral COVID-19, s nimi také trenéra, takže hlavním koučem je třicetiletý Joel Rönmark. Jeho parta vylezla z karantény až před prvním zápasem. Vypadala i trochu nervózně, český forček ji uměl dotlačit k chybám. Jenže od třetího gólu jste mohli vidět jen švédské úsměvy, pohodu. Všechno dokumentoval pátý gól, když Elmer Soderblom exhibičně strčil hokejku za nohu a ve stylu slavné kličky bývalého beka Marka Malíka překonal jeho syna Nicka.

Právě Malík junior byl nejlepším českým hráčem, což je při debaklu 1:7 špatná zpráva. A další zní, že národní tým inkasoval ve čtyřech oslabeních. Plán, že silný bude hlavně tým? Ne, ten nakonec vidět nebyl. Solidní půlka zápasu na tom nic nemění.