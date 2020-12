Málem odplaval do Turecka, zachránil ho Larionov. V noci jde na Čechy

Přezdívky se pro něj vymýšlejí snadno, třeba Panarin junior. Rodion Amirov je s hokejkou podobný kouzelník jako hvězda New York Rangers. Jeho poznávací znamení? Vysekne parádu, udělá kličku, ujede, nikdy neztratí hlavu, hrne se za gólem. Může být i velkou ofenzivní hrozbou Ruska na MS do 20 let a v noci ( od 3:30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>> ) ho bude krotit česká defenziva. Ale není dokonalý, v Ufě se ho snaží držet při zemi. A kouč dvacítky ho zachránil, jinak by se možná ztratil v Černém moři.

Při posledním draftu šel Rodion Amirov na řadu jako první z ruských hráčů do pole, z 15. pozice si ho zamluvilo Toronto Maple Leafs. Devatenáctiletý šikula by po sezoně už nejradši vyrazil za moře. Sbohem Ufo, díky! Jenže v klubu se spíš mračí. Podle trenérů zdaleka není připravený odejít za moře. Individuální schopnosti na NHL už teď nejspíš má, jenže hrozí, že svým hokejem by mohl propadnout.

„Abyste rozvinuli takového hráče, musíte být velmi opatrní. Uděláte jeden špatný krok a dost se toho pokazí,“ upozorňuje asistent trenéra Ufy Viktor Kozlov, který sám odehrál 14 sezon v NHL. Amirov má výjimečnou střelu zápěstím, je velmi rychlý i obratný a další jeho zbraní je vytříbená technika.

V ruské reprezentaci dal lakrosový gól, když za brankou nabral puk na lopatu a hodil ho pod břevno. Svět pak i obletěla klička, kdy si puk hodil placírkou do vzduchu přes hráče a pokračoval dál v akci. „On se rozhodně nebojí zkoušet nové a netradiční věci,“ poznamenal spoluhráč Linus Omark. Jenže Tomi Lamsa, hlavní trenér Ufy, k němu má i výhrady. Ta hlavní za minulou sezonu zní, že v každém dalším střídání chce dát za každou cenu gól. To samozřejmě zní jako super věc. „Ano, jenže on byl tak hladový po gólu, že v dospělém hokeji vyráběl hloupé dětské chyby,“ vysvětlil Lamsa svůj postřeh pro server The Athletic.

Na podzim dostal Amirov místo ve druhé lajně týmu KHL, ale taky to ještě úplně nešlo. „Na téhle úrovni ještě totiž nezvládal hrát tak, jak by byla potřeba,“ dodal Lamsa. V soubojích o puk není Amirov dostatečně odolný a úplně se nehne do práce v defenzivě. „Když jste hodně šikovní, tak v juniorce nemusíte tak bojovat po rozích, ale v dospělém hokeji na to musíte být už připraveni, tomu se nevyhnete,“ upozornil Viktor Kozlov.

Pozor, není to tak, že by v Ufě byli z mladého útočníka nešťastní. Vůbec. Jen přemýšlí, jak ho posunout, zlepšit ho. Potenciál hrát NHL v něm na sto procent je. Jenže potřebuje všechny svoje schopnosti spojit, aby dokázal být kompletním hokejistou. „Musíte si uvědomit, že toho dostal hodně bez práce díky obrovskému talentu. Dlouho prostě žil v komfortní zóně,“ vypíchl Lamsa.

Z komfortní zóny ho nutí vystoupit okolí, třeba veterán Alexej Semjonov. Je dobrým zvykem, že v Rusku chodí mladí hráči na všechna rozbruslení i dobrovolné tréninky. Amirov a spoluhráč Šakir Muchamadulin jednou nedorazili. Dvoumetrový obr Semjonov je šíleně seřval. „A od té doby už nechyběli ani jednou,“ usmál se Lamsa. Jeho asistent Kozlov vidí, že se mladá hvězdička zlepšuje: „Dobře ví, že aby mohl hrát NHL, musí být ještě mnohem lepší. A je jako houba, nasává všechny informace, které mu pomáhají, aby rostl. To se mi na něm líbí, ptá se, rád se učí. Abyste jednou byli dobrým generálem, nejdřív musíte být dobrým vojákem.“

S Muchamadulinem prožil Amirov ještě jedno velké dobrodružství, tentokrát na kempu reprezentační dvacítky v Soči. Jednou šli spolu surfovat do Černého moře a přišel problém. Hokejisté se dostali dál od pobřeží a smetla je vlna. Trenér Igor Larionov kvůli nim musel volat pobřežní stráž. „Ano, chtěli emigrovat do Turecka,“ pak s úsměvem vysvětloval ruským novinářům.

Pro Sport Business Online pak Amirov řekl, že se nebál ani tak o svůj život, jako spíš Larionovova hněvu. Reakce kouče? Ať oba hráči koupí pro zbytek týmu zmrzlinu jako odpustek. Vyřešeno. Jedeme dál. Ale podle Kozlova moc veselá tahle story nebyla: „Černé moře není jen tak nějaká velká vodní plocha. Velmi rychle vás to může dostat na volné moře. Takže jestli nevíte, co čekat… No, je velmi dobře, že je Igor Larionov zachránil, protože jinak by nejspíš opravdu skončili někde uprostřed Černého moře. A to myslím vážně.“

Amirov se netají přáním po sezoně odejít do Ameriky a od léta se rvát o místo na soupisce Toronta Maple Leafs. V Ufě mu vyprší smlouva, takže nic mu v tom bránit nebude. Klub ale údajně chystá nový dvouletý kontrakt, rád by ho udržel. „Ještě minimálně rok a půl by mu v KHL prospěl,“ zmínil Lamsa. Útočník by si ovšem přál daleko větší prostor, chtěl by mít větší zodpovědnost za výsledky týmu.

MS do 20 let tak bude velkým testem. Bude si Amirov jen hrát a dělat krásné věci? Nebo je vytáhne jen ve chvíli, kdy z toho tým bude mít užitek? Pochází z šedesátitisícového města Išimbaj, ze kterého byste do Moskvy jeli autem zhruba 21 hodin. Když byl malý, otec ho přihlásil na krasobruslení, aby zlepšil svoji techniku. Když už pak hrál za Ufu, přestěhovala se za ním celá rodina, aby měl kompletní servis a táta Ruslan pro něj najal osobního kouče bruslení. Tahle cesta míří do NHL. Otázkou jen je, kdy přijde ten správný čas.