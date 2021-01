Český tým už sice z turnaje vypadl, mistrovství světa do 20 let nicméně pokračuje. V noci z pondělí na úterý jsou na programu obě semifinále. Domácí Kanada, čtvrtfinálový přemožitel Čechů, se v bitvě o finále postaví pár minut po půlnoci Rusku. Ve 3:30 SEČ je pak na plánu druhý semifinálový souboj mezi USA a Finskem. Kdo se probojuje do duelu o zlato a na koho bude čekat jen bitva o bronz? ONLINE přenosy obou utkání sledujte na iSport.cz.