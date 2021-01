Rázné Slovensko. Problémovou hvězdu oproti Česku vymetlo už před MS

Slovensko se před šampionátem do 20 let zachovalo opačně než český tým. Hvězda dělá problémy? Nezájem. Maxima Čajkoviče před turnajem vyškrtlo kvůli tomu, že v modelovém zápase zranil v danou chvíli protihráče a měl se na celém srazu chovat arogantně. Šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán říkal, že měl chuť za (ne)pracovní morálku vyhodit z národního týmu Michala Teplého. Nakonec se s kolegou Karlem Mlejnkem rozhodli jinak. Hráče v týmu nechali. Příběh pak zveřejnil Pešán na tiskové konferenci.

Na Slovensku kolem vystřihnutí Čajkoviče z týmu bylo velké haló. Ve třetím kole draftu NHL si ho vybrala Tampa, měl za sebou už jedno MS do 20 let. Byl útočníkem číslo jedna. Ale nakonec si trenéři v čele s hlavním koučem Róbertem Petrovickým řekli, že lépe bude bez něj. „Celý realizační tým se jednohlasně usnesl, že chování Maxima Čajkoviče nekoresponduje s hodnotami, které jsou od předsezonního období nastavené trenéry a hráči včetně něho,“ stálo v tiskovém prohlášení.

Nakonec se tímhle krokem dost pročistil vzduch. „Mužstvo s ofenzivou problémy mělo. Ale vedení argumentovalo, že tým vypadal opravdu jako tým. Stálo jim za to vynechat střelce, což by mohlo narušit chemii,“ říká ke kauze Tomáš Prokop, slovenský novinář deníku Šport. „Je to velký signál do budoucna, když chcete být v týmu, nějak se musíte chovat a nějak vystupovat. Na jednu stranu je to dobře,“ komentoval gesto Petrovického a spol.

Maxim Čajkovič měl být na mistrovství světa dvacítek v Kanadě slovenským útočníkem číslo jedna. Ale trenéři se nakonec rozhodli, že lépe bude bez něj







„Pak se nabízí ale ještě druhý pohled. Jediný medailový výsledek na dvacítkách v roce 2015 se Slovensku povedl i proto, že tam Ernerst Bokroš zvládl Martina Réwaye. Udělal si s ním pořádek, a on nakonec byl nejlepším hráčem. V juniorských výběrech by trenér měl pracovat s tím, aby zvládal podobně složité povahy. Ale teď slovenský tým nezklamal, chtěl podávat lepší výkony než v Česku, což se ve výsledku povedlo,“ doplnil Prokop s tím, že vyřazení hvězdy výběru nakonec vůbec neuškodilo. Cíl, aby se prezentoval lépe než před rokem, splnil.

Teplý se podle Pešána ukazoval jako floutek se špatným přístupem k tréninku. Nakonec od vyřazení z týmu upustil. Slovensko Čajkovičův prohřešek vyřešilo hned. „Shodl se na tom celý realizační tým. Podle mě je jen špatně to, že neukázali veřejně video z modelového zápasu. Řekli, že pro dobro hráče zákrok ukazovat nebudou. Pouze zprostředkovaně tak víme, co se na ledě stalo, neviděli jsme to,“ pokrčil rameny Prokop.

Talentovaný útočník podle různých výpovědí několikrát hrubě trefil své protihráče. Samuelu Krajčovi ve středním pásmu způsobil otřes mozku a vyřadil ho tak z nominace na šampionát. Sebe pak taky. Slovensko vše vyřešilo hned. Transparentně.