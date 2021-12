Finské hvězdičky jdou na Čechy. Parťák popsal, jak spolu soupeří

Finský útočník Brad Lambert uniká Adrianu Kleinovi z Německa na MS do 20 let • ČTK/AP

V posledních deseti letech se jen jedinkrát stalo, že by finský hokejista nebyl vybrán v prvním kole draftu NHL. A nepředpokládá se to ani nyní. Proč? Protože v ofenzivní sestavě Suomi figurují jména, která budou zase atakovat pozice nejvyšší. Především dvojice Brad Lambert a Joakim Kemell. „Trochu spolu i kvůli draftu soupeří,“ popsal povahu dnešních soupeřů české dvacítky jejich spoluhráč z Jyväskylä Jan Ščotka. Duel Finsko - Česko sledujte od 20:00 ONLINE na iSport.cz >>>

Všimnete si jich. Okamžitě. V obou duelech na juniorském mistrovství světa v Edmontonu ukázali, co dovedou. Z hlediska bodů sice střetnutí s Německem a Rakouskem daleko více sedla Bradu Lambertovi, avšak i Joakim Kemell se na ledě předvedl v parádním světle.

„Brad je spíš nahrávač,“ potvrzuje Jan Ščotka herní zaměření osmnáctiletého mladíka, který na turnaji zatím zapsal čtyři asistence a s pěti body je nejproduktivnějším hráčem turnaje. „Naopak Joakim Kemell je střelec. Opravdu, umí to trefit. Na to, kolik mu je let, je v zakončení nesmírně sebevědomý.“

Ščotka se na finskou misi do Jyväskyly přesunul před sezonou a hned po příchodu dostal na dres kapitánské céčko. Tým je mladý a česká posila se v pětadvaceti letech stala jedním z nejzkušenějších hráčů týmu. I proto se dostal se svými talentovanými spoluhráči do blízkého kontaktu.

„Ale jsou to normální kluci. Není na nich vidět, že by byli nějak namistrovaní nebo nechtěli pracovat. Naopak si myslím, že o sobě vědí, že mají talent, že mají být na draftu nahoře, a tak spolu i v dobrém slova smyslu soupeří, aby to každého z nich posunulo. A jestli takhle budou pracovat dál a vyhnou se jim vážná zranění, tak mají hvězdnou kariéru před sebou,“ komentuje povahu teenagerů, jejichž jména se ve všech žebříčcích pro dražbu talentů objevují v první desítce.

Dvojici navíc doplňuje i třetí klubový parťak Samuel Helenius. Syn bývalého hráče NHL Samiho už si zámořský draft prožil, v druhém kole si ho do své organizace zamluvilo Los Angeles Kings. Na turnaji v Edmontonu si v prvních dvou zápasech připsal čtyři body (3+1).

Všichni tři chtějí navázat na úspěchy finského mládežnického hokeje. Pouze Kanada a USA získaly stejný počet juniorských triumfů z posledních deseti účastí. Po zlatech z let 2014, 2016 a 2019 přišel finský bronz z posledního turnaje. I nyní patří parta trenéra Anttiho Pennanena k favoritům na medailové pozice. Pokud dojde k zisku další „placky“, buďte si jistí, že zmíněné trio forvardů k tomu silně přispěje.

FINSKÉ HVĚZDIČKY

Joakim KEMELL

* je mu teprve 17 let, do nejvyšší soutěže poprvé nakoukl v minulé sezoně

* v Jyväskylä si za 12 utkání připsal 18 bodů (12+6)

Brad LAMBERT

* v osmnácti letech už má na kontě 74 utkání ve finské lize

* po otci získal i kanadské občanství

* jeho strýc Lane to v 80. letech dotáhl až do NHL a v roce 2018 jako asistent trenéra slavil Stanley Cup s Washingtonem

Samuel HELENIUS

* letos byl draftován týmem Los Angeles jako 59. v pořadí

* v devatenácti letech už plní v Jyväskylä funkci asistenta kapitána

* jeho otec Sami má na kontě 155 utkání v NHL a jednu účast na MS