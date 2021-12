Slováci po zrušení dvacítek zuří: Žádná bublina! V hotelu měla být svatba

Slovenští hokejisté na světovém šampionátu do dvacet let v zápase proti USA • ČTK / AP / Jonathan Hayward

Slovenští hokejisté na světovém šampionátu do dvacet let v zápase proti USA • ČTK / AP / Jonathan Hayward

Obrovské zklamání v očích mladých hokejistů, kteří přišli o jeden z vrcholů začínajících kariér. Zrušené mistrovství světa do dvaceti let kvůli pozitivním covidovým testům v Kanadě vyvolalo rozčarování ve slovenských řadách. Hráči i trenér, kteří dali pro zámořskou misi dohromady velmi ambiciózní tým, si otevřeně stěžovali na to, jaké podmínky organizátoři v „bublině“ nachystali. „Je to pro mě nepochopitelné,“ zlobil se slovenský kouč Ivan Feneš.

Slováci na turnaji odehráli zápasy proti USA (2:3) a proti Švédsku (0:3). Třetí duel skupiny kvůli pozitivnímu výsledku testu na koronavirus prohráli kontumačně s Ruskem 0:1. Přesto věřili, že mají po delší době konkurenceschopný tým a mohou na turnaji projít do čtvrtfinále a uspět.

Jenže množící se pozitivní výsledky i v dalších týmech nakonec přiměly vedení turnaje, aby velkou a sledovanou akci předčasně stoplo. Pro mladé hokejisty z ročníku 2002, kteří už přišli o předešlý juniorský turnaj a přípravě věnovali spousty síly a energie, jde o sportovní tragédii.

Co je horší, že bublina, která spolehlivě fungovala na jiných velkých akcích, v Kanadě nebyla stoprocentní. „Od prvního dne nefungovaly věci tak, jak jsme očekávali,“ otevřeně kritizoval zabezpečení turnaje slovenský trenér Ivan Feneš. „Bublina nebyla bublinou. Sice jsme se pohybovali mezi pokojem, jídelnou, stadionem a hotelem, ale od prvního dne se v hotelu s námi pohybovali i cizí hosté. Vrcholem všeho je plánovaná svatba, která měla být v hotelu ve středu večer. Je to pro mě nepochopitelné,“ zlobil se.

„U nás v Edmontonu na hotelu jsem si žádné svatby nevšiml,“ glosoval český trenér Karel Mlejnek.

Zabezpečení turnaje kritizovali i hráči. „No, bublina... Byla taková zvláštní. Když mohou lidé chodit mezi námi, je to zajímavé. Už to nezměním, je to věc organizátora. Ale všichni vidíme, jak to dopadlo,“ vyjádřil se útočník Juraj Slafkovský. „Každý si mohl dělat, co chtěl. Není možné, aby lidé chodili mezi námi a měli tam mít svatbu. Od organizátorů to nebylo zvládnuté,“ zlobil se obránce Šimon Němec.

Slováci přitom věřili, že i přes dvě prohry, které naznačily velký potenciál kvalitního mužstva, mohou na turnaji jít daleko, klidně pro medaili. „Podařilo se nám složit skvělý tým, který mohl konkurovat těm nejlepším na světě. O to víc mě to mrzí,“ uzavřel trenér Feneš před dlouhou cestou domů.