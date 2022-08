Žádný děs z kanadské kanonády. Kalous: Kluci se nebojí, je to motivace

Proti Lotyšsku (5:2) se rozbíhali, Slovensko už smetli drtivě (11:1). Kanada je další soupeř českých mladíků na mistrovství světa do 20 let v Edmontonu. „Víme, jaký tady má Kanada tým,“ říká asistent trenéra Jiří Kalous. „Je to pro nás obrovská motivace, abychom byli schopni se jim vyrovnat. Kluci to vnímají pozitivně, nebojí se s nimi hrát. Respekt tam ale je, zdravý respekt.“