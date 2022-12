Komplikace kolem Jiříčka: v Americe ruší lety, kdy se bek připojí k dvacítce?

Nějak se to komplikuje. Nevlídné počasí zabránilo Davidu Jiříčkovi přiletět do dějiště juniorského mistrovství světa v Halifaxu podle plánu. Český bek hraje AHL za Cleveland Monsters, farmářského celku Columbus Blue Jackets, jenž rodáka z Klatov draftoval letos jako šestku v prvním kole draftu a za který začátkem sezony nastoupil v NHL do dvou utkání.

Původně se měl plzeňský odchovanec připojit k české dvacítce ještě před Štědrým dnem. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám v USA a Kanadě však bylo zrušeno několik tisíc letů, včetně toho, jímž se měl dostavit Jiříček. Vedení českého týmu tedy muselo hledat náhradní řešení.

„Situace okolo letů v Severní Americe je teď opravdu hodně složitá. Davidovi Jiříčkovi nejprve zrušili let z Clevelandu 23. prosince. Nakonec by za námi do Halifaxu měl přiletět až 25. prosince večer nebo v noci místního času. Pokud vše půjde podle plánu, měl by stihnout ranní rozbruslení před zápasem s Kanadou a do našeho prvního utkání mistrovství světa by nastoupit. S jistotou ale budeme moct všechno potvrdit, až za námi skutečně dorazí,“ uvedl manažer české juniorské reprezentace Otakar Černý.

Počasí odložilo na neurčito rovněž odlet obránce Ondřeje Chabady a útočníka Ondřeje Bechera, kteří byli posledními škrty v sestavě. V přípravě českého výběru na šampionát dvacítek už nepokračují. Jak sdělil tiskový mluvčí Ondřej Kalát, štědrovečerní večeři však prožívali s týmem. Z Halifaxu odletí, jakmile se počasí dovolí a podaří se zajistit pro ně nejbližší spoj.