ONLINE: Česko - Kanada 5:2. Dva góly v přesilovce! Trefil se Menšík

Bláznivý, ale povedený nástup do ostrého startu. Čeští juniorští hokejisté rozjíždí mistrovství světa v Halifaxu s domácí Kanadou. Proti zřejmě nejtěžšímu soupeři na turnaji vedou po první třetině 2:1! Země javorového listu se sice nejprve dostala do vedení po proměněné přesilové hře, výběr kouče Radima Rulíka se ale v závěru úvodní dvacetiminutovky nejprve vrátil do zápasu, když přesnou tečí vyrovnal obránce David Špaček. Za necelou minutu ovšem poslal Čechy ještě do větší radosti další bek David Moravec, když dělovkou od modré otočil skóre. Udrží národní mužstvo vedení ve druhé třetině? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.