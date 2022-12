Po více jak čtyřech měsících jdou znovu do akce. Čeští juniorští hokejisté, kteří na srpnovém šampionátu obsadili čtvrté místo, rozjíždí další mistrovství světa hráčů do 20 let. Turnaj v Halifaxu začíná pro výběr kouče Radima Rulíka proti zřejmě nejtěžšímu soupeři – domácí Kanadě. Za zemi javorového listu nastupuje potenciální jednička draftu NHL 2023 Connor Bedard či útočník Seattlu Shane Wright. Jak si na úvod povedou čeští mladíci? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.