ONLINE: Rakousko - Česko. Rulíkův tým po senzaci, soupeř je zničený

Senzace, ale jede se dál... Češi na mistrovství světa hráčů do dvaceti let po nečekané výhře nad Kanadou vyzvou ve druhém zápase skupiny A Rakousko. Zatímco v týmu kouče Radima Rulíka zavládla v šatně euforie, jeho nejbližší soupeř je zničený. A to doslova. Na úvod šampionátu totiž schytal hrozivý debakl 0:11 od Švédska. Jak se poslední klání projeví na obou reprezentacích? Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.cz. Hraje se v noci z úterý na středu od půl jedné.