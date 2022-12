Kontext rozjeté dvacítky: tým nespadl z nebe, zlepšuje se. Jakou cestu ušel?

Mistrovství světa do dvaceti let znamená vždycky vrchol mládežnického cyklu. Dál už nejsou žádné ročníky, žádné bitvy proti vrstevníkům. Tahle akce je poslední. Česko se po ní v minulých letech spíš drbalo za uchem. Proč se právě zde výkonnostní nůžky rozevřou a vyskočí problém, který se doteď dařilo jakžtakž maskovat? Aktuální turnaj se ale vyvíjí úplně jinak.

Sestava, kterou teď cepuje kouč Radim Rulík, se nehorší. Jasně, další velké zkoušky přijdou, třeba zápas proti Švédsku. Ale sedmnáct hráčů ze současné dvacítky si zahrálo na MS do 18 let v roce 2021. Je zajímavé si cestu ke „dvacítkám“ zasadit do kontextu.

Výsledek „osmnáctky“ si na první dobrou asi nevybavíte. Jen další porážky z mnoha. Ale svéráznou motivační řeč kouče Jakuba Petra určitě ano. „Chceme zajistit, že poraženecké články, které jsou ve všech novinách napsané dopředu, se budou muset přepisovat. Protože zítra nastoupí dvacet odhodlaných hráčů, kteří překvapí celý svět,“ chrlil tenkrát.

Následovaly výbuchy s Ruskem 1:11 a pak s Kanadou ve čtvrtfinále 3:10. Podstatné ovšem taky je, že David Jiříček, Matyáš Šapovaliv a spol. předtím odehráli velmi slušné zápasy s Finskem a USA. Herně vyrovnané bitvy Česko vždycky ale ztratilo v závěru. Přišlo o náskok, zbortilo se. Jako kdyby chyběla kondice.

Kanaďan Connor Bedard pak proti národnímu týmu nasbíral 5 bodů (2+3). Teď se v Halifaxu smutně koukal, jak Česko slaví výhru 5:2. Už ale před rokem a půl byly vidět určité záblesky, nad kterými jste ve výsledku mávli rukou. „Češi měli hodně rychlý tým, dost nám všechno ztížili. Měli jsme problémy vyjet z vlastního pásma, zhruba 10 minut jsme zůstávali bez střelby,“ vysvětloval třeba kanadský trenér Dave Barr. Jenže co z toho, při takovém výsledku, že? Duel s jeho týmem dost ovlivnil fakt, že Kanada dala ze šesti prvních střel čtyři góly.

Zásadní poznatek zní: rychlý tým zůstal. Už v létě, kde většina Rulíkova výběru hrála na postcovidovém MS do 20 let, jste si mohli všimnout, že národní tým nechodí na trestnou za zpomalovací fauly. Nepotřebuje hákovat a držet. Soupeře zvládá dobruslit.

Navíc se zlepšuje herně. Už v srpnu dokázal porazit USA, s nimiž na „osmnáctkách“ prohrál. Teď stejný ročník dokázal zaskočit Kanadu. Aktuální výběr nepatří mezi favority MS, nicméně respekt má. „Češi jsou vepředu velcí a hrát proti nim vás zrovna bavit nebude,“ hlásil už před turnajem Ryan Kennedy z magazínu The Hockey News. „Nemají sestavu, kterou by tvořil velký talent z NHL, nicméně na soupisce několik kvalitních hráčů najdete,“ přidal se Corey Pronman, expert na mladé hráče serveru The Athletic. „Skvělý je určitě David Jiříček, u něj se zdá, že bude hrát v Columbusu důležitou roli. Po příchodu z Česka se mezi dospělými hned na farmě prosazuje i Jiří Kulich,“ zmínil dvě hvězdy.

Zápas se Švédskem může znamenat další poznání, kam se národní tým s kapitánem Svozilem vyvinul. Navíc taky pozorujete, co dělá sebevědomí, když nejdřív s obry hrajete vyrovnané zápasy a postupně je i porazíte.

„Možná jsme tu medaili chtěli o něco víc než Češi,“ hlásil v létě švédský brankář Jesper Walstedt po utkání o bronz. Těžko říct, jestli jeho tým opravdu chtěl víc, nicméně on chytal božsky. Spíš se ale zdálo, že se opakovalo to samé, co na MS do 18 let v roce 2021. Národnímu týmu už pak došla šťáva. Sice až později, ale došla. Neměl čím překvapit, nedokázal v závěru Švédy zamknout a výsledek 1:2 srovnat, naopak v závěru inkasoval potřetí.

Teď se soupeři utkají v jiné fázi. Česko má čtvrtfinále jisté. Ale další výhry mu hodně pomůžou, aby se v něm vyhnulo Spojeným státům a Finsku. Navíc láká, že by se tým nemusel pro klíčový zápas nikam stěhovat. „Určitě se o tom s hráči budeme bavit, abychom v tabulce po základní skupině byli co nejvýš,“ hned vypálil Rulík. „Roli to má i z pohledu, kdo je domácí a host. Když jsme hráli čtvrtfinále v létě s Amerikou, my tam šli jako hosté a nemohli pak střídat, jak jsme potřebovali. Jsou to drobnosti a maličkosti, jenže mohou hrát roli,“ dodal kouč.

Kdo z českého týmu hrál na MS U18 2021 Brankáři - 2 Šatný, Suchánek Obránci - 6 Hamara, Jiříček, Moravec, Špaček, Svozil, Ticháček Útočníci - 9 Brabenec, Chmelař, Kos, Kulich, Marcel, Pajer (zatím není na soupisce), Ryšavý, Šapovaliv, Szturc