Špaček vede české bodování. Máme dobrou šanci uspět, věří před Švýcary

Petr Hauser se raduje z trefy proti Rakousku na MS do 20 let • ČTK / AP / Darren Calabrese

Česká lavička slaví vítězství nad Německem na MS hokejistů do 20 let • ČTK/AP

„Hrají dobře takticky do obrany, jsou docela rychlí. Až jsem byl trošku překvapený,“ popisoval Špaček během chatu s novináři. „Mají dobré beky. Chce to hrát jednoduše, v obranném pásmu to nesmíme komplikovat. Máme dobrou šanci uspět. Do zápasu půjdeme stejně, jako jsme hráli ve skupině. Pospolu, pomáhat si,“ líčil.

V jediném zápase jde o všechno. Češi jdou do klíčové partie jako nasazené jedničky, což taky znamená, že v případě úspěchu proti Švýcarsku nenarazí v semifinále na zámořský tým. „Ale úplně to nevnímáme. Soustředíme se na náš příští zápas, musíme smáznout, co jsme dosud dokázali. Záleží na čtvrtfinále, stoprocentně se připravíme a budeme chtít předvést stoprocentní výkon,“ pokračoval syn olympijského vítěze a mistra světa Jaroslava Špačka.

Dvacítka rozjela turnaj nejlíp za víc než dvacet let. Častěji se stávalo, že když už získala skalp někoho z favoritů, následně se trápila nebo dokonce ztratila s outsiderem šampionátu. V Halifaxu si však vedla někdy až suverénně, dominovala vyzrálými výkony. Je jiná, než předchozí výběry, přitom si hráči zachovali pokoru.

„Je to díky tomu, že spousta z nás hraje spolu delší dobu. Vlastně od šestnáctky, taky pomohla zkušenost z minulého mistrovství světa, spousta kluků si osahala, jaké to je. Taky hodně z nás působí v zámoří. Jsme zvyklí na menší hřiště, systém se moc nemění. Dali jsme do toho všechno a prostě se nám to povedlo,“ povídal David Špaček.

S tím souvisí i to, proč v českém týmu i bodově vyčnívají obránci. Bodování ovládli Špaček s parťákem z první obranné dvojice Stanislavem Svozilem (1+5). Zapojení do útoku od nich vyžadují v kanadské juniorce. Útočníci by jim mohli jejich produktivitu závidět. „Asi možná trochu jo, ale na tomhle turnaji si každý připsal nějaký bod a pozvedl si sebevědomí, což je jen dobře. Je to dáno tím, že hodně kluků hraje v zámoří. Chodíme do útoku klidně ve čtyřech s tím, aby byl vzadu aspoň jeden z nás a jistil to. Nutíme se do toho co nejčastěji a jednou to tam prostě padne, což se taky ukázalo. Funguje to,“ pokračoval.

Příchod nového roku oslavili junioři půlnočním přípitkem a pak šli na kutě. Čeká je důležitější mise. Někteří se ještě předtím dívali na zápas Kanady proti Švédsku. Výhra javorových listů české dvacítce pomohla k vítězství ve skupině. Jsou na Švýcary, kteří sice skončili ve skupině čtvrtí, ovšem vyhráli tři ze čtyř zápasů. Ještě v přípravě jim dvacítka podlehla 2:4.

„Doufali jsme, abychom se nemuseli stěhovat do Monctonu, což se nám splnilo. Na druhou stranu však bylo jedno, na koho půjdeme ve čtvrtfinále. Jenom výhra nás posune dál,“ uvedl David Špaček. Opravdu, není nad čím přemýšlet. A v současném rozpoložení jsou Češi schopni porazit každého.