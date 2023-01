ONLINE: Česko - Švýcarsko 9:1. Dvacítka v ráži! Náskok zvýšil Szturc

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu Jiřího Kulicha proti Rakousku • ČTK/AP

Petr Hauser se raduje z trefy proti Rakousku na MS do 20 let • ČTK / AP / Darren Calabrese

Česká lavička slaví vítězství nad Německem na MS hokejistů do 20 let • ČTK/AP

Čeští hokejisté do 20 let na mistrovství světa zahajují play off, v dnešním čtvrtfinále v Halifaxu nastoupí proti Švýcarsku. Junioři pod vedením Radima Rulíka ovládli skupinu s Kanadou a Švédskem a do vyřazovacích bojů tak vstupují v roli favorita. Nepovedený zápas však znamená konec. Ustojí mladíci tlak a postoupí do bitvy o medaile? Zápas začíná v 19:30, sledujte ONLINE na iSport.cz.