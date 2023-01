Kulich vystřelil finále, budil v noci Česko: Bolely nás kecky, neuvěřitelný

Jeho střela v Česku budila rodiny. Sociální sítě jsou plné příběhů, jak manželky peskovaly své muže, že před půlnocí vřeštěli víc než paviáni. Jenže buďte si ticho, když Jiří Kulich poslal národní tým do finále MS do 20 let. „Neuvěřitelný, fakt. Všichni si to děsně užíváme,“ sypal ze sebe útočník, který rozhodl semifinále se Švédskem. Ujel po pravém křídle, nachystal si puk, vypálil a ukončil prodloužení. Česko vyhrálo 2:1, čeká ho vysněný zápas o zlato proti Kanadě.