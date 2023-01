Skaut Pittsburghu: Češi si udělali jméno, Suchánek se přiblížil NHL

Kvalita, trpělivost a skvěle odpracované role. V tom vidí Lukáš Havlíček největší sílu českého výběru, který na mistrovství světa do 20 let vybojoval parádní stříbro. Ve finále padl po nervydrásajícím boji s Kanadou 2:3 v prodloužení.

Překvapili vás čeští mladíci, nebo potvrdili ambice a potenciál?

„Neřekl bych, že překvapili, spíš je hezké vidět jejich rozvoj. A že jdou správným směrem. Na mnoha z nich je vidět, že hrají druhým rokem juniorskou soutěž v Kanadě nebo Americe, což má svoje výhody. Někteří už zasáhli do profihokeje. Tohle od mladých kluků chcete – aby se zlepšovali. Oni to chtějí, klub to chce, trenéři, agenti, skauti. Všichni musí mít radost, protože tihle kluci ukazují vzestup a rozvoj.“

I v porovnání se srpnovým šampionátem, kde skončili čtvrtí?

„Ještě víc si to sedlo. Vše, co po nich realizační tým chce, našli jim správné role. Můj osobní názor je, že pan Rulík, ať trénoval kdekoliv, tak chtěl mít hráče v dané roli. Dělá jim ji skoro až na míru. A kluci se s danými rolemi ztotožnili. V týmu jsou ofenzivní lídři, defenzivní hvězdy i dříči na černou práci. Tohle chtělo čas a je to vidět. Kus práce dělá i Mára Židlický. Pořád chválíme beky a teď je tam i trenér, který přesně takhle hrál. Drží kotouč, podporují útok, dobře se to sešlo. Jednak to kluci umí hrát a na střídačce mají oporu.“

Když se oznamovala česká nominace, chyběl vám v ní někdo?

„Ani ne. Probíral se Oskar Haas, kterého jsem znal z třinecké organizace. Zapracoval na sobě, má skvělou sezonu. Sám se k tomu vyjadřoval, že ho absence mrzí, ale tak to bude vždycky. Když jsem hrál hokej já a nedostal jsem se na dvacítky, taky jsem byl zklamaný. A myslel jsem, že tam být mám. Nemůže se vyhovět všem, trenéři si tým postavili dobře a jsou s ním úspěšní. Věřím, že Oskar bude mít i bez toho úspěšnou sezonu a bude pracovat dál.“

Kdo by mohl mít kariérně našlápnuto, kromě tří nejzvučnějších jmen Jiříček, Kulich, Svozil?

„Vždy, když je úspěch a dobře hraje tým, vyskočí individuality. Dokážou se víc prodat. Když skončíte třináctí ze čtrnácti, prosadí se třeba jeden, co to má předurčeno. Na ostatní se zapomene. Podívejte se zpátky 22 let, když se naposledy vyhrálo zlato. Až na pár výjimek pak hráli profi hokej všichni. Týmový úspěch vystřelí individuality. Máte hned lepší životopis. Když vás třeba už někde odepisovali, tak vás přijmou vřeleji nebo vám otevřou dveře jinde. Každý z těch kluků si může sáhnout na zajímavou kariéru. Jasně, NHL není pro všechny, těžko tam podepíší všichni a všichni ji budou i hrát, ale i nedraftovaní kluci si udělají jméno a zase se posunou v očích všech. Protože jsou medailisté. Nedokážu říct, kdo z toho vytěží nejvíc, ale mohl by celý tým. Včetně trenérů a gólmanů, kteří nechytají.“

Celý turnaj odchytal Tomáš Suchánek, který zatím draftovaný nebyl. Vidíte u něj posun?

„Jednoznačně. Už se ukázal v létě, pozornost k němu je velká. Když jste schopni zvrátit sled událostí a podržet tým, děláte si tím skvělé jméno. Já nejsem expert na gólmany, ale do brány bych ho dal, protože je výborný a srší z něj klid i sebevědomí. K vysněné NHL se přiblížil hodně.“

Suchánek byl už i u bronzu na mistrovství světa do 17 let (2019), proč neprošel draftem?

„U mě by prošel. (usmívá se) Ale nejenom v Pittsburghu máme na gólmany specialisty, kteří je rozloží opravdu na drobné. Jak přikládá beton, jaké má limity v rozsahu... Vidí věci, které my ne. Nevím, proč mu to uniklo, teď se na něho podívají znovu. Třeba Nick Malík byl taky výborně hodnocený, každý čekal, že draftovaný bude a vyšlo mu to až napotřetí. Není třeba se vzdávat, Suchymu může přijít pěkné angažmá i bez draftu.“

Draftovaný nakonec nebyl ani kanadský brankář Tim Milic...

„U gólmanů je to těžší. V NHL takřka nevidíte gólmana, že by naskočil v osmnácti po draftu. Nejmladší je teď asi Luukkonen v Buffalu (23). Třeba skvělý Dustin Wolf (21) se v Calgary přes Vladaře a Markstroma nedostane, to by museli mít oba zlomené ruce a nohy. Na Floridě dostává šanci Spencer Knight (21), ale to se bavíme o absolutních hvězdách. Ty ostatní čeká dlouhá práce na farmách, v Evropě. Do brány se dostanou až kolem pětadvaceti, někteří kolem třiceti. Až pak si jdou v NHL za snem, protože u gólmanů je to specifické.“

Nakolik se v očích skautů posunul Eduard Šalé, který má draft před sebou?

„Od čtvrtfinále dál je to pro všechny velké plus. Eda hrál skvěle, zvedá svoje šance, posunuje predikce. Nám, co ho máme za úkol sledovat, ukazuje, že má málo slabin. Neztratil se, mám z něho radost. Je fajn, když je o českého kluka zájem.“

Měl by podle vás zůstat v Kometě nebo jít před draftem do zámořské juniorky?

„Řeší se to, já pro něho nemám jednoznačnou radu. Záleží na tom, co nabídne Kometa a nakolik dodrží slovo. Začátek byl ideální, pak ho nechali mimo top šest útočníků, i když osobně myslím, že tam hrát mohl. Pokud by to pokračovalo stejně, tak se ve třetí čtvrté lajně spíš vytrápí, než aby mu to pomohlo. Tolik skloňovaný případ Martina Nečase s Martinem Eratem v jedné lajně se asi nedá zopakovat. Věřím, že Eda je i v největším srabu Komety hráč, který může být zajímavý i v druhé přesilovce a může jí něco přinést. Nevidím ho jako mladíčka, kterého musíme nějak uměle tlačit do popředí. To vůbec. Sám si o šanci říká. Takže záleží na Kometě, podle ní se Eda se štábem svých lidí rozhodne. Já doufám, že udělá dobré rozhodnutí. Aby měl z hokeje radost a rozvíjel se dál.“